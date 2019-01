Comenzó en la ACN el Foro Debate la AHS, más de 30 años impulsando el arte joven (+Fotos y Videos)

Compartir :

La Habana, 15 ene (ACN) La Agencia Cubana de Noticias inició el Foro Debate La Asociación Hermanos Saíz, más de 30 años impulsando el arte joven, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del medio día podrán hacer sus preguntas, en el sitio web www.acn.cu.

En la redacción se encuentran los Vicepresidentes Marleidy Muñoz Fleites, Liliana Rodríguez Peña y Eldys Baratute Benavides, y el actual Presidente Rafael González Muñoz, todos miembros de esta asociación que agrupa a la vanguardia joven de intelectuales, escritores y artistas cubanos, y otros creadores, quienes responden preguntas de internautas sobre el funcionamiento de la AHS, el sistema de becas y premios para sus asociados y las disímiles oportunidades que brinda para el desarrollo de quienes comienzan en el mundo artístico.

También dialogan sobre las proyecciones de una Asociación que hace apenas unos meses, en octubre de 2018, realizó su tercer Congreso, durante el cual trazó estrategias para el futuro sobre aspectos esenciales de la cultura, a partir de los debates y propuestas en cada una de sus filiales.

Con más de 3 mil 380 integrantes de manera general, en las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, la AHS mantiene programaciones en todas las Casas de los Jóvenes Creadores, algunas de sus editoriales están entre las mejores del país, y destina un considerable presupuesto para convertir en realidad diferentes proyectos.



Entre sus becas y premios, se incluyen el Calendario, Sed de Belleza, Reina del Mar, Celestino de Cuento, Mangle Rojo de Poesía, La Noche y Fronesis, todos de literatura

De audiovisuales, están El Almacén de la Imagen, Antonio Lloga in Memoriam y Chicuelo; y de crítica e investigación el Memoria Nuestra y la Beca de Pensamiento Ernesto Guevara.

Los cultivadores de la música pueden aspirar a las becas Conmutaciones, Ignacio Villa y a la de creación e investigación por la Rumba Cubana Timbalaye.



En artes escénicas están la beca Milanés y los premios Adolfo Llauradó de actuación; La Selva Oscura, Aire Frío y el Ramiro Guerra de interpretación en danza contemporánea y folclórica.

Para los amantes de las artes plásticas están las becas Antonia Eiriz y las de creación e investigación Juan Francisco Elso.

A todo eso se suman la beca de creación El Reino de este Mundo, el premio de periodismo cultural Rubén Martínez Villena y el Maestro de Juventudes, este último el más importante concedido por la AHS, el cual se le otorga a personalidades con una sobresaliente obra y comportamiento ejemplar .

Recuerde que puede dejar sus preguntas y comentario en www.acn.cu

#16 Mailenis

Cuáles serían los requisitos para formar parte de esta organización, por ejemplo que edad mínima?



Responde Liliana: La edad mínima para entrar a nuestra organización es de 16 años y la edad límite de 35 años. El artista interesado debe presentar un currículum artístico, así como una muestra de su obra que le permita al jurado, de reconocido prestigio, que evaluará los expedientes valorar con certeza y justeza su labor.





#15 Mailenis

Cómo puedo acceder a sus propuestas y dónde puedo participar en algunas de sus actividades?

Responde Liliana: Las propuestas de nuestra asociación son tan extensa y diversas como la Isla de Cuba en sí. Contamos con Casas del Joven Creador en todas las provincias, y células en algunos municipios del país que garantizan una programación desde el arte joven dirigida a enriquecer la política cultural en cada territorio.

Estas sedes cuentan con jornadas y eventos de carácter provincial y nacional que cuentan con la participación de talentos de la Asociación en general, lo que propicia el intercambio y la promoción de nuestras unidades artísiticas.

En La Habana contamos con la Casa del Joven Creador La Madriguera y el Pabellón Cuba, que es la sede de la Dirección Nacional de la Asociación.

Para acceder a esta programación puede acceder a nuestro sitio web: www.ahs.cu

Además, se promociona de manera radial y televisiva en diversos programas como en la prensa escrita.



#12 Teresita Jorge

Cuáles son las proyecciones de la AHS para el año 2019



Responde Liliana: La AHS tiene diversas proyecciones para este año. Estamos revitalizando nuestra programación cultural en todo el país de forma que los eventos y jornadas sean un puente para la certera promoción de nuestros artistas y logren que el público joven conecte y sea más receptivo con nuestras propuestas, que siempre van encaminadas hacia el buen gusto y la preservación del arte en su identidad misma. Cada provincia trabaja de acuerdo con sus caraterísticas e infraestructura para jugar un rol definitorio en la sociedad.

Nuestra sede del Pabellón Cuba está proyectando una programación inclusiva y dinámica que permita rotar tanto al talento habanero como al de las provincias, que muchas veces son desfavorecidas en cuanto a los circuitos de promoción inherentes a la Capital. Hemos concretado a partir de este mes una serie de espacios fijos de crítica e investigación, literatura, audiovisual, artes visuales y peñas y conciertos de música que nos permitirán incentivar un público,que si bien ya está formado esperamos seguir incremetando.



#1 Carlos

¿Cómo es el proceso para entrar a la AHS?



Responde Rafael: Sencillo, todo joven menor de 35 años puede acercarse a las filiales provinciales de la organización y allí recibir toda la información para conformar su expediente. Es muy fácil de hacer, apenas una carta manifestando el interés de pertenecer a la AHS, ya que la organización es de carácter voluntaria y selectiva. Además, debe presentar una foto de carnet, y llenar dos planillas, que ya tenemos predeterminadas en la AHS, con sus datos personales y su currículum vitae. Por último dejar un CD con todos esos documentos digitales y con la muestra de su obra artística.



#2 Carlos



¿Cómo se garantiza que los integrantes de la AHS sean verdaderos artistas, quién valora las obras?



Responde Rafael: A los expedientes de los jóvenes que se presentan en el crecimiento los valoran dos jurados, uno a escala provincial y otro nacional. Esos jurados están integrados por artistas reconocidos por su obra y su compromiso con el arte de vanguardia. Si los aspirantes no están de acuerdo con el dictamen que se les hace, nuestros estatutos plantean que pueden reclamar ante el ejecutivo de la filial correspondiente y la Dirección Nacional deberá convocar otro jurado para revalorar el expediente presentado.



#3 Barbara



Considero que la Asociación con larga historia en el país la integra la vanguardia artística joven de la nación, es inclusiva y en cada territorio se pone de manifiesto el talento y creatividad de esos jóvenes. ¿Qué le falta?, pues todo es perfectible. Tal vez movilizar más al arte joven, garantizar espacios personalizados para las diferentes manifestaciones del arte y que no sea una la que predomine por encima de las otras; pero eso se logra con la credibilidad y profesionalidad de quienes están en la dirección nacional, los que tienen la gran responsabilidad de conducir a la organización por el camino del buen arte. Gracias.



Responde Rafael: A la AHS seguramente le faltan muchas cosas por hacer, toda organización que se renueva constantemente se replantea todo el tiempo su funcionamiento. Ahora mismo el 3er Congreso de la AHS eligió una nueva Dirección Nacional a la cual le falta llegar más a menudo a la base de la organización, si bien la mayoría de los miembros de ese órgano de dirección somos artistas que hasta hace poco estábamos en nuestras respectivas provincias, haciendo teatro o danza, audiovisuales, música, escribiendo libros o llevando a cabo procesos de las artes visuales, ahora debemos ser especie de coordinadores de procesos integradores, promotores de la obra artístico de nuestros miembros y para eso debemos conocerlos mejor, por eso llegar hasta las células municipales, donde las tenemos, llegar a nuestras jornadas de programación, a eventos, es vital para que el acompañamiento de la Dirección Nacional a los asociados que la eligieron y que confían en nosotros tenga mejores resultados.



#4 José



¿Cuál es la opinión de ustedes sobre la nueva Constitución?



Responde Rafael: La Constitución que aprobó la Asamblea Nacional y que el próximo 24 de febrero estoy seguro aprobará todo el pueblo de Cuba es una Constitución revolucionaria y de vanguardia. Creo que está a la altura de su tiempo y del pueblo cubano. Yo voto SÍ por la nueva Constitución, por Artículos como el 32 h) donde se promueve la libertad de creación artística en todas sus formas de expresión, conforme a los principios humanistas en que se sustenta la política cultural del Estado y los valores de la sociedad socialista.



#6 Rebeca



¿Quiénes son algunos de los representantes de la AHS con más resultados?



Responde Rafael: Mencionar nombres puntuales no creo que sea una buena idea ya que pecaría mi subjetividad, prefiero comentarte que hace poco la AHS entregó sus Becas y Premios, y casi medio centenar de jóvenes fueron laureados. Todos ellos constituyen esa vanguardia que ha obtenido mejores resultados. También están esos escritores que han ganado los premios Calendario, etc…





#8 Mary



¿Todos los integrantes de la AHS pueden ser después de la UNEAC?



Responde Rafael: Todos los artistas tienen el derecho de presentarse al crecimiento de la UNEAC, entre ellos los miembros de la AHS, pero los miembros de la AHS NO entran de forma expedita a la UNEAC. Hay miembros de la AHS que ya somos también de la UNEAC y hay otros que simplemente entraron en la AHS pero que su obra no maduró, no se desarrolló y por lo tanto no crearon la obra suficiente para presentarse en el crecimiento de la UNEAC.



#9 Mary



¿Por qué le pusieron ese nombre a la organización: AHS?



Responde Rafael: En el año 1986, el 18 de octubre, se unieron tres importantes organizaciones, la Brigada Hermanos Saíz, la Brigada Raúl Gómez García y el Movimiento de la Nueva Trova, en aquellas reuniones los artistas decidieron asumir el nombre de Asociación Hermanos Saíz e integrar el trabajo del movimiento y de las brigadas en una Asociación. Ese espíritu asociativo ha primado desde entonces como el ejemplo de Luis y Sergio Saíz Montes de Oca, esos muchachos, poetas, que con apenas 17 y 18 años fueron asesinados por defender lo que era entonces un proyecto revolucionario y que en enero de 1959 fue la clarinada definitiva con Fidel al frente.



#10 Mary



¿Cuáles fueron los principales resultados del Congreso de la AHS?



Responde Rafael: El 3er Congreso mostró el compromiso de los jóvenes creadores con la cultura cubana. Cómo los delegados a la magna sita de la mejor manera plantearon todos sus criterios, algunos ríspidos, polémicos, pero comprometidos con los principios de nuestra organización. Se mostraron los resultados que ha alcanzado la AHS y su trabajo con el Sistema Institucional de la Cultura, se propusieron nuevas Becas para el acompañamiento a la creación joven, como la Beca de interpretación musical, de conjunto con el sello discográfico Bis Music. En las comisiones del Congreso se habló de creación, promoción e institucionalidad, se plantearon ideas para trabajar con las nuevas tecnologías. También se abordó la importancia de las casas del Joven creador como espacio de resistencia cultural. Y sobre todo reafirmamos el sentido común de nuestros asociados de ser continuadores de esa política cultural que ha defendido los valores humanistas de la Revolución Cubana.



#7 Rebeca

Vivo en Matanzas. Me gustaría saber cómo puedo contactar con la AHS para saber cómo puedo formar parte de la organización. Escribo poesía



Responde Liliana: Debes acercarte a la Asociación Hermanos Saíz en tu provincia, con sede en el Patio Colonial, cito en Callejón de la Sacristía, entre Medio y Milanés. Busca asesoría en la Secretaría Ejecutiva, aunque si escribes poesía puedes acercarte al jefe de Sección de Lilteratura, Luis Enrique Mirambert. Ellos te facilitarán los documentos que debes llenar para solicitar tu ingreso a la Asociación.





#14 Teresita Jorge



La AHS contribuye notoriamente a promover una cultura de calidad. Los felicito. Qué se proponen, en este sentido para el año 2019 con vistas a contrarrestar la banalidad, la chabacanería y el mal gusto en todas las manifestaciones, tanto literarias como en las artes plásticas, el cine y la música.



Responde Eldys Baratute: Desde nuestras filiales en los territorios se articula en una programación que nace, sobre todo, del interés por promocionar lo más valioso de la vanguardia joven.

El trabajo que ha hecho la organización en estos más de 30 años habla de nuestro deseo por desterrar lo más banal y chabacano. La Jornada de la Canción Política en Guantánamo; el evento de Radio Antonio LLoga, en Santiago de Cuba; el Longina, en Santa Clara; la Cruzada literaria, en Camagüey; Las Romerías de Mayo, en Holguín; Títeres al Centro, en Ciego de Ávila; Lunas de Invierno, en Santi Spiritus, Pinar Rock, en Pinar del Río; Mangle Rojo, en la Isla de la Juventud, hablan del interés de nuestra organización por promocionar lo más alternativo del arte en Cuba. A esto se le suman las jornadas de programación habituales en las Casas del Joven Creador y en las comunidades, no solo con el propósito de promocionar a nuestros jóvenes creadores, también con la idea de cambiar, mejorar el gusto estético en nuestro público.

#19 Diana

¿Los artistas de formación autodidacta pueden ser miembros de la AHS?



Responde Rafael González Muñoz: Si una organización acoge a los artistas autodidactas es la AHS. El movimiento rockero, trovadoresco, rapero desde sus inicios encuentra en las casas del joven creador ese espacio para organizarse, agruparse y promocionarse.

Eso no ha cambiado y si hoy los artistas egresados del sistema de enseñanza artística nutren la membresía de la organización, los artistas empíricos cuya obra reúne todos los requisitos entran en igualdad de condiciones. Si alguien distingue nuestra organización es la inclusión.





#20 Roxy ¿Dónde se encuentran las demás sedes de la AHS en el resto del pais?



Responde Rafael González Muñoz: En cada provincia y el municipio especial Isla de la Juventud existe una Casa del Joven Creador, ubicada en sus respectivas capitales. Además, en algunos municipios existen células de la organización.

#18 Caridad

Hace poco terminó el evento Longina, ¿cómo salió todo? ¿Qué otros eventos tiene la AHS en el país?



Responde Liliana: El Longina continúa siendo ese punto de encuentro para los trovadores de todo el país y otros de Hispanoamérica. Esta edición estuvo dedicada a Ela O´ Farril y a la décima como esa estrofa nacional de Cuba que está presente en muchas de las composiciones trovadorezcas. Así, entre canciones y décimas, transcurrió este evento que fue una gran fiesta de la trova con un público joven numeroso.

Tenemos muchísimos eventos, por solo mencionar algunos : Romerías de mayo, Festival de Teatro Joven y Metal HG en Holguín. El alamcén de la Imagen y la Cruzada Literaria en Camaguey. El Festival y Taller Nacional de Jóvenes Radialistas Antonio Lloga in memoria, en Santiago de Cuba. La Jornada de la Canción Política y el Festival Titereando en Guantánamo. El Entremúsica y La Jornada Literaria Portus Patris en Las Tunas. Canción al Padre y A la décima va la vencida en Granma. Festival Trovándote y Estrofa Nueva en Ciego de Avila. Las Lunas de invierno y Puente al Metal en Santic Spiritus. Longina, Encuentro Hispanoamericano de Jóvenes Escritores, Ciudad Metal y A tempo con Caturla en Villa Clara. Atenas Rock y Potaje Urbano de Rap en Matanzas. El Madrigazo, Made in ISA, Pensamos Cuba, Jornada Simposio de Hip Hop y Los días de la Música en La Habana. Jornada Literaria Itaca y La Ceiba de Don Alejo en Mayabeque. RockRevolution y Arte en proceso en Artemisa. Pinar Rock, Letra de Molde, Fábrica de Tinta y Jornada 13 de agosto en homenaje a los Hermanos Saíz en Pinar del Río.



#5 Mary

¿Cómo la nueva Presidencia ha proyectado el trabajo para los próximos años?



Responde Liliana: Esta nueva Presidencia sigue enfocada en realizar un trabajo cercano a los artistas, todos somos artistas que estamos en pleno proceso de creación y realizando nuestra obra al mismo tiempo que dirigimos la Asociación. Entre nuestras directrices de trabajo se encuentran reforzar la programación cultural y la promoción de nuestros jóvenes artistas, así como seguir incentivando nuestro sistemas de becas y premios que benefician la creación de nuestros miembros.

La Dirección Nacional se ha acercado a varios de los principales eventos para intercambiar con los protagonistas de estos, viabilizar las principales inquietudes, así como valorar la salud de los mismos. Nos reunimos sitemáticamente con los presidentes provinciales y sus ejecutivos para ejercer el trabajo con una proyección de país que trascienda la Capital. También nos hemos enfocado en intercambios internaciones y diferentes proyectos que favorezcan nuestra promoción en el plano internacional. Es de vital importancia sostener un vínculo con las diferentes instituciones que rigen la política cultural del país.

Trabajamos incanzablemente pues para nosotros la AHS no contituye un centro de trabajo sino un modo de vida.

#11 Ari

Saludos a todos los compañeros de la AHS. Quisiera saber si en las proyecciones de trabajo para el presente o próximos años la organización ha considerado crear algún proyecto cultural sostenido, que sirva de aprendizaje para las nuevas generaciones de artistas y en especial para los niños, de diferentes edades, que de algún modo les permita vincularse con las diversas manifestaciones del arte o incentivarlos a ello? Gracias!!! Éxitos!!



Responde Rafael: Si, la organización tiene entre sus proyecciones el trabajo dirigido al público infantil. Son varios los proyectos que ya se llevan a cabo, te puedo mencionar los libros que publican las cinco editoriales de la AHS dirigidos a los pequeños. El proyecto Retoños de Almendro, de Ediciones La Luz, es ejemplarizante, dicha idea articula la literatura con el diseño de las ilustraciones, y los cuentos que están publicados han sido narrados por otro proyecto nombrado La casita del cuento.



#13 Teresita Jorge

¿Qué utilidad tiene para los jóvenes creadores la Ley de cine en cuanto al desarrollo del séptimo arte en esta nueva etapa cultural en Cuba.



Responde Rafael: Para los jóvenes creadores del cine, la reestructuración del ICAIC, y las nuevas políticas aprobadas, entre ellas: la aprobación del Registro del Creador Audiovisual y la aprobación de los colectivos de creadores, potenciarán la gestión, realización y promoción del cine cubano. Se aprobaron también formas para el trabajo por cuenta propia que resuelven, por ejemplo, la legalidad de los arrendadores de tecnologías para las filmaciones. Estas acciones indican que el país está potenciando formas para que los cineastas realicen de la mejor manera sus audiovisuales con el acompañamiento del ICAIC, incluso los realizadores independientes constituyen, no una alternativa, sino una realidad consolidada en la producción de filmes en Cuba. Si todo eso redundará en una futura Ley de cine, yo no lo sé, lo que sí sé, es que hay voluntad por parte del ICAIC de potenciar el cine cubano acompañado de esa producción independiente que mencionaba y por parte de la AHS, acompañaremos siempre los proyectos de nuestros asociados.



#17 Rodolfo

¿Cuáles son algunos de los maestros de Juventudes de la AHS? ¿Quiénes los selecciona? ¿Son los propios jóvenes?



Responde Rafael: Todos los maestros están en http://www.ahs.cu/maestros-de-juventudes/

Los selecciona la Dirección Nacional a partir de las propuestas de nuestros miembros en cualquiera de nuestras filiales.

#21 Jessy

¿Tendrán algún concierto o gira de algunos de sus artistas pronto?:

Responde Liliana: Mañana, 16 de enero, dentro del Jazz Plaza, tendremos a las 6pm en el escenario central del Pabellón Cuba a Cimafunk. En ese mismo evento estarán realizando conciertos Telmarys y Habana Sana, Toques de Río y Kelvis Ochoa.

También se estarán presentando en La Pérgola proyectos de jazz como Alberto Lescay y Formas, Okán Jazz, Influencia y otros.

Como parte de nuestra programación habitual, estarán en concierto este mes en el patio central del Pabellón Cuba, el viernes 25: Teamglao; el sábado 26: D`Corazón y el domingo 27 Athanai.