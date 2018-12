El parlamento, un espacio para ser auténticos y defender al pueblo (+Video)

Compartir :

La Habana, 19 dic (ACN) El escritor Eldys Baratute Benavides, vicepresidente nacional de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, resaltó en esta ciudad que el parlamento cubano es un espacio para ser auténticos y defender al pueblo.

En entrevista exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias manifestó que en lo particular él piensa como artista y joven, vive y se comporta como tal, dentro y fuera de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Cada uno de nosotros es fiel y sincero al expresar lo que piensa, el parlamento jamás podrá ser para poses, esquemas o tratar de aparentar lo que no somos, refirió Baratute Benavides, médico de profesión, autor de varios libros y diputado por el municipio de Guantánamo en la provincia de igual nombre.

Expresó que él representa a la AHS, organización de jóvenes escritores, artistas e intelectuales cubanos, defendiendo el arte y la cultura, incluidas las propuestas más tradicionales y también las más contemporáneas y alternativas.

Dijo que en su comisión, referida a la atención a la niñez, la adolescencia y la juventud y la igualdad de derechos de la mujer, han tratado temas como el desempleo de algunos jóvenes, las Escuelas de Formación Integral y el embarazo en la adolescencia.

Resaltó la importancia de analizar temáticas sensibles entre personas de todas las provincias, con ideas diferentes y debates que suelen conducir a cuestiones favorables.

Respecto al proyecto de Constitución, el cual es estudiado actualmente por todos los diputados, manifestó que está más atemperado a los tiempos actuales.

Me siento identificado en ese documento, como un joven de 35 años de edad, que pertenece a una organización de artistas y está interesado en la transformación de la gente a partir de una visión humana y artística del mundo, añadió Baratute Benavides, acreedor a varios premios por sus obras narrativas.

Los diputados a la Asamblea Nacional participaron en tres jornadas de intensos debates sobre diversos temas de la sociedad, desde el domingo hasta este martes, y hoy analizan de manera individual el proyecto de Constitución, enriquecido luego de un abarcador proceso de consulta con el pueblo en todo el país.

En los próximos días tendrán la posibilidad de opinar, sugerir y contribuir al perfeccionamiento del documento que será sometido luego a referendo popular.