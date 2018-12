Analizan diputados cubanos insuficiencias y avances de informatización de la sociedad (+Fotos y Video)

Compartir :

La Habana, 17 dic (ACN) En momentos en que la máxima dirección del país insiste en la importancia de la informatización de la sociedad, los diputados cubanos, reunidos en comisiones que anteceden el segundo período de sesiones de su IX legislatura, conocieron sobre la fiscalización realizada a la política integral para el perfeccionamiento de este proceso.

En presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, la Comisión de Atención a los Servicios de la Asamblea Nacional del Poder Popular conoció que se realizaron controles en las 15 provincias, y se contactó a unas dos mil personas.

María del Carmen Concepción González, presidenta del grupo permanente de trabajo del Parlamento, afirmó que algunas de las entidades visitadas en cada provincia denotan falta de conocimiento de las bases de esta política y sus dos ejes: creación de la infraestructura tecnológica y el desarrollo de contenidos y servicios digitales digitales.

Otras deficiencias se refieren a la pérdida de fuerza de trabajo calificada y la poca preparación de un grupo de actores del proceso de informatización en Camagüey, Villa Clara, La Habana, Pinar del Río y Holguín, explicó.



La infraestructura y la conectividad disponible no se utilizan de manera óptima en varias de las entidades visitadas, señaló.

En cada provincia, dijo, una parte de la población entrevistada transmitió insatisfacción por la demora en la ejecución de traslados de teléfonos fijos, así como la alta tarifa de pago en la telefonía celular.



También se mencionó que la comercialización de televisores híbridos y de cajas decodificadoras es insuficiente, y existe la percepción en una parte de la población contactada, de que la cantidad de cajeros automáticos aún no es suficiente, al no corresponderse con la cantidad de tarjetas magnéticas que se han emitido.

Respecto a las instalaciones hoteleras y aeropuertos, Concepción González informó que hay que seguir avanzando en la generalización del uso de las nuevas tecnologías, ya que faltan posibilidades de acceso a Internet en esos lugares, según las quejas de los turistas.

Sobre los portales y sitios web cubanos, la diputada consideró que es imprescindible que crezcan la calidad, la actualización y la optimización, pues el aumento cuantitativo no es suficiente.

El informe presentado constituye la antesala de la intervención del ministro de las Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, que mañana martes informará sobre la evolución de los planes gubernamentales y las proyecciones para el programa de la informatización de la sociedad.