Analizan diputados situación de la entrega y control de los subsidios (+Fotos)

La Habana, 17 dic (ACN) Miembros de las comisiones de Asuntos Económicos y de Industria, Construcciones y Energía de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) debatieron hoy sobre la situación de la entrega y control de los subsidios, uno de los programas más humanos de la Revolución.

Esteban Lazo, presidente de la ANPP, insistió en presencia del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, la importancia de buscar las causas de los problemas, descubrir las limitantes y encontrar la manera en que se van a solucionar.

En un proceso de fiscalización efectuado por los diputados por varias provincias del país, constataron la existencia de mal trabajo técnico a la hora de evaluar los expedientes y comprobaron que no se logra ofertar los materiales en forma de paquetes en todas las zonas.

Conocieron de la falta de control sistemático al pie de obra y de la falta de coordinación en algunos territorios, donde se acumulan en unidades productos ociosos que escasean en otros establecimientos de este tipo.

Oscar Luis Hung, presidente de la comisión de Asuntos Económicos, comentó que de 2012 hasta octubre de 2018 se han destinado más de seis mil millones de pesos para subsidios con vistas a la compra de materiales de la construcción.

En el año en curso se abrieron 11 mil 047 cuentas y fueron depositados mil 419 millones de pesos, monto que al cierre de octubre no se había empleado en su totalidad, precisó durante la segunda jornada de trabajo de las comisiones en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Víctor Manuel Gutiérrez, diputado por el capitalino municipio de Boyeros, consideró como una gran irresponsabilidad que el programa no avance por razones subjetivas, aun cuando el país, con todas las limitaciones económicas que afronta, destina recursos para ayudar a las personas con menores ingresos

Además, Gutiérrez llamó la atención a incrementar la fiscalización en la base, debido a que algunos subsidios se entregan a las familias y luego toman otros caminos.

Sobre tal afirmación Lazo aseguró que quienes incurran en estos actos deben ser sancionados, así como quienes lo permiten.

Gerardo Hernández, diputado por Arroyo Naranjo, La Habana, destacó que el control le corresponde al municipio, y es a este nivel que se debe trabajar sistemáticamente con el banco, y la dirección de la Vivienda a esa instancia hacer un corte evaluativo del avance de las obras semanalmente.

El problema está en el municipio, tienen que meterse de lleno en estos problemas si se desea avanzar, pues son la célula fundamental de este programa, aseguró.

René Mesa, titular de la Construcción, recordó que los subsidiados en muchas ocasiones son quienes menos posibilidades tienen de ir a la tienda, de gestionar el transporte, y destacó la experiencia de provincias en las que les han puesto padrinos (empresas y funcionarios) a estos casos en aras de acompañarlos y asesorarlos.

Vivian Rodríguez, directora general de la Vivienda en el ministerio de la Construcción, explicó que en materia de subsidio se han aprobado desde 2012 hasta la fecha cerca de 131 mil 300 acciones constructivas, de las cuales se ha terminado el 59 por ciento.

En el caso de las afectaciones por eventos climatológicos resueltas por esta vía se han autorizado 43 mil 420 acciones, de los cuales se han finalizado más de 20 mil.

Asistieron también a las sesiones de trabajo Inés María Chapman, Vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, y Ricardo Cabrisas, Vicepresidente del Consejo de Ministros.