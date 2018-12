Convocarán a audiencias públicas sobre el Servicio Militar Activo en 2019 (+Fotos y Video)

Compartir :

La Habana, 16 dic (ACN) La Comisión de Defensa Nacional y Orden Interior de la Asamblea Nacional del Poder Popular acordó hoy la realización en 2019 de audiencias públicas sobre el Servicio Militar Activo para hombres y con carácter voluntario para mujeres.

Cienfuegos, Granma y Pinar del Río serán las sedes de los primeros encuentros de ese tipo que se efectuarán por primera vez en el país por constituir la forma fundamental de preparación para la defensa, anunció el General de División José Carrillo Gómez, presidente de ese grupo de trabajo, que inició este domingo sus deliberaciones en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Esta iniciativa debe contribuir a incrementar la educación juvenil y de los familiares por ser un nuevo espacio para la promoción de las convocatorias a la inscripción y llamados anuales al Servicio, señaló el diputado y General de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Sugirió la necesidad de tener en cuenta las características de la sociedad actual y, sobre todo, las experiencias de cada barrio, así como la educación e influencia de padres y madres en la incorporación de sus hijos.



En términos parecidos se pronunció el General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, integrante del Buró Político, viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de las FAR, quien subrayó que la preparación para la defensa de la Patria es el más alto honor y que está recogida en el Proyecto de Constitución de la República.

Maritza Salas Ge, legisladora por el municipio de Gibara, en la oriental provincia de Holguín, llamó la atención de que cuando arriban a los 16 años de edad, los jóvenes deben inscribirse en su área de atención por convicción propia sobre la importancia de lo que hace, en lo cual no deben mediar tendencias paternalistas o sobreprotectoras.

Los integrantes de esta comisión, una de las 10 reunidas en el Palacio de Convenciones de La Habana, evaluaron un detallado informe acerca de los resultados en la incorporación al cumplimiento del SMA durante 2018 y el rol de organismos y organizaciones en su aseguramiento.

Sobre el particular, el Coronel Heriberto Burgos Ronquillo dijo que concluirán el año con un 99,3 por ciento de alistamiento.

La Comisión de Defensa Nacional y Orden Interior examinó también el alcance de la atención a los combatientes y sus familiares, y dedicará una sesión a la ejecución del Presupuesto del Estado y del cumplimiento del Plan de la Economía de 2018, así como las proposiciones de ambos para 2019, según su presidente Carrillo Gómez, que encabeza, además, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.