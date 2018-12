De cumpleaños la FEU y “cargando pilas”

Compartir :

La Habana, 15 dic (ACN) “Cargando pilas” anda la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de Cuba, próximo ya el 20 de diciembre, cuando cumplirá 96 años de fundada, y apuntando bien lejos, hacia el 2022 de su centenario.

Se dice rápido, pero, cuánta historia se ha escrito y cuánta gloria la vivida desde los tiempos de Julio Antonio Mella hasta el presente, declaró a la ACN Santiago Jerez Mustelier, miembro del Secretariado Nacional de la nonagenaria organización de masas, la más antigua del país.

En buen cubano, “cargar las pilas” significa mucho y es lo que pretendemos con esta fiesta de cumple y con la campaña comunicacional que nos acompañará parte del camino hacia esos 100 años de vida fecunda que -cualquiera puede suponerlo- serán celebrados en grande, enfatizó.

Por lo pronto, las acciones en ocasión de este 20 de diciembre comenzaron hace días en cada universidad y, especialmente, en las brigadas, que son las bases la FEU y, como tales, centro y motor del convite, para hacer valer el propósito de convocar, llegar y hacer partícipe a todo el estudiantado universitario, puntualizó

Echar a volar la imaginación, dar rienda suelta a la iniciativa, huir de fórmulas trilladas, aprovechar esta oportunidad para afianzar el trabajo de la organización en esa estructura primaria y esencial, sumar a todos desde la concepción misma de cuanto se haga: de eso se trata y es lo que está sucediendo ahora mismo, recalcó.

Cargar las pilas, sí, para seguir avanzando en la implementación y cumplimiento de cada acuerdo del IX Congreso de la FEU, no solo en las sesiones finales en julio de este año, sino a lo largo del proceso orgánico, y para mantener vivo su espíritu dentro y fuera de las aulas, y que nuestra organización vibre y se haga sentir, señaló.

Sentir: esa es la palabra y lo que queremos, que cada joven sienta la alegría y el orgullo de ser cubano, de vivir en esta tierra, de estudiar en la Universidad, de ser parte de la FEU, de servir y darse a los demás, de aportar, crear, saberse útil, añadió.

La Universidad de Ciencias Médicas de Holguín ganó en buena lid la condición de sede mayor y el acto central acontecerá en la noche del martes 18 en el teatro Comandante Eddy Suñol -uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad capital de esa provincia nororiental-, pero, igual, en todas partes reina la alegría, significó.

Jerez Mustelier confirmó la realización de un tuitazo el jueves venidero, para ratificar –expresó- nuestro supremo compromiso con el presente y el porvenir de la Patria y cantarle ¡Felicidades! a la FEU y a esa obra mayor y de todos que es la Revolución, a punto de cumplirse 60 años de la llegada del más extraordinario de los eneros”.

Entre las muchas maneras de celebrar, mencionó carnavales universitarios, noches culturales, fiestas de disfraces, galas de artistas aficionados, acampadas, movilizaciones productivas, maratones y otras competencias deportivas, y festivales como el Made in ISA, organizado por la Universidad de las Artes.

Habló, además, de encuentros para el Diálogo de Generaciones, “guerrillas” universitarias, exposiciones de ciencia y tecnología, ferias de las nacionalidades, “bicicletadas”, cruzadas de trabajo comunitario, matutinos, mítines, coloquios y talleres para el repaso a la historia de la FEU y el merecido tributo a sus héroes y mártires.

A las puertas del 22 de diciembre -Día del Educador en la Antilla Mayor-, no podría faltar el agasajo a los mejores “profes” e, incluso, a los docentes todavía en formación, cuya atención constituye prioridad para la Federación Estudiantil Universitaria, destacó.

Que esta sea una fiesta, no solo de los universitarios, sino del pueblo, como lo es la FEU de Mella, Trejo, José Antonio y Fidel, representa un anhelo común, igual que la voluntad de utilizar al máximo y de manera creativa todos los espacios, movimientos y procesos de la organización, concluyó el dirigente estudiantil.