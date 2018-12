Cuba y Venezuela firman en La Habana contratos de tres proyectos de cooperación (+Fotos)

Compartir :

La Habana, 14 dic (ACN) Durante la clausura de la XIX Reunión de la Comisión Intergubernamental Cuba -Venezuela, celebrada hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana, se firmaron los contratos de tres de los proyectos incluidos en el Plan de Cooperación para 2019.

En presencia de Ricardo Cabrisas, Vicepresidente del Consejo de Ministros de la Isla, se rubricó un documento para la profundización de la política educativa en el marco del Segundo Plan Socialista 2013-2019 y la revolución del conocimiento, la ciencia y la tecnología en el Subsistema de Educación Básica Venezolano.

Se firmó, además, un proyecto para la formación de técnicos, prestación y asesoramiento para los servicios técnicos de electromedicina en la red del Ministerio del Poder Popular para la Salud; y otro para desarrollar capacidades para la producción de insumos y agrosoportes en espacios urbanos, periurbanos y familiares, a través del acompañamiento y la asistencia técnica.

Ricardo Cabrisas, al pronunciar las palabras de clausura, recordó que esta reunión se realiza al amparo del Convenio Integral de Cooperación suscrito por el Comandante en Jefe Fidel Castro y el ex presidente de Venezuela Hugo Chávez, el 30 de octubre del 2000.

Afirmó que el Plan de Colaboración 2019 incluye 22 proyectos, los cuales impactarán en nueve sectores del desarrollo económico y social de ambos países.

Aunque el 90 por ciento de los recursos que se destinarán a su ejecución serán orientados al fortalecimiento y desarrollo de los servicios de salud y producción de medicamentos, también se mantiene la presencia en otras actividades como la agricultura urbana, educación, cultura, deporte, servicios eléctricos y formación de recursos humanos, aclaró.

El Vicepresidente del Consejo de Ministros aseguró que para la conformación del plan se partió del principio de orientar los proyectos a objetivos altamente prioritarios y con capacidad real de las partes para ejecutarlos con eficiencia y racionalidad.

Cabrisas hizo patente la plena e incondicional solidaridad del gobierno y pueblo de Cuba con la Revolución bolivariana, y reiteró el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales que entorpecen la gestión de gobierno y el desenvolvimiento económico de Venezuela.

Asimismo, deseó éxitos en el nuevo mandato que iniciará el presidente Nicolás Maduro en enero próximo, al que ofrecerán un inalterable apoyo.

Delcy Rodríguez Gómez, Vicepresidenta Ejecutiva de la nación sudamericana, sentenció que este es un momento determinante para ambos pueblos y que no se trata solo de suscribir un documento, sino que en él está la carga del trabajo comprometido de dos pueblos que se unieron en el legado de Martí y de Bolívar para ser libres y defender su independencia.

Precisó que al revisar el balance de la cooperación de los últimos 18 años se pueden contabilizar 220 mil colaboradores de la mayor de las Antillas que han llegado a Venezuela, por lo cual sienten una gran gratitud.

Estamos firmando no para una base militar, lo hacemos para que los colaboradores cubanos lleven salud, educación, cultura, soporte en electricidad y en deporte al pueblo venezolano, aseveró.

Durante el encuentro, al que asistieron Aristóbulo Istúriz, vicepresidente para el Área Social y ministro del Poder Popular para la Educación Básica de Venezuela; y Rodrigo Malmierca, titular cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, se firmó el Acta final de la XIX Reunión de la Comisión.