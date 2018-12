Académicos de Cuba y Estados Unidos analizan estado de las relaciones bilaterales (+Fotos)

Compartir :

La Habana, 12 dic (ACN) La XVII serie de conversaciones: Cuba en la Política Exterior de los Estados Unidos de América se desarrolla desde hoy, y hasta el 14 de diciembre, en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales con la presencia de 200 académicos.

Carlos Fernández de Cossío, director general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), informó a la prensa que el encuentro se efectúa anualmente para analizar la marcha de las relaciones entre ambos países.

Se reúnen expertos que durante años se han dedicado al tema, precisó, y en esta edición para debatir sobre las elecciones de medio término y la administración de Donald Trump.

Un denominador común de los participantes es que comparten la idea de que ambas naciones pueden convivir bajo un régimen de respeto, destacó Fernández de Cossío.

La retórica de quienes se oponen a las buenas relaciones entre las partes se basa en una alta dosis de desinformación y un gran esfuerzo por manejar y manipular la información, por tanto, el hecho de que estudiosos dediquen tiempo a valorar la situación, a analizar formas de avanzar, resulta importante, dijo.

Adalberto Ronda Varona, director del Centro de Investigaciones de Política Internacional, explicó que convocan al evento con el objetivo de buscar soluciones, propuestas que se encaminen en el orden económico, social, de la cooperación.

Sentenció que conocen los obstáculos, no obstante resaltó la voluntad de no cejar, pues todo lo que se haga en función de que se resuelvan o atenúen al menos los conflictos, puede ser positivo.

El profesor norteamericano Philip Brenner comentó que este tipo de conferencia académica constituye una forma esencial para que ambos países se entiendan, y significó que Estados Unidos se beneficia enormemente del intercambio académico con Cuba, y a la inversa puede ocurrir también.

Sentenció que como norteamericano le preocupa que su país no aproveche al máximo los avances de la Isla en esferas como la producción de fármacos.

David E. Guggenheim, presidente y fundador de Ocean Doctor, de Washington DC, comentó que en estos momentos, cuando los proyectos de colaboración afrontan dificultades, no se debe dar un paso atrás, sino redoblar esfuerzos para mostrar al mundo su poder.