Convocan a IV Conferencia Internacional Por el Equilibrio del Mundo

Compartir :

La Habana, 12 dic (ACN) La IV Conferencia Internacional Por el Equilibrio del Mundo, el foro de pensamiento plural más grande que se realiza en el mundo bajo la organización del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, se desarrollará del 28 al 31 de enero de 2019, en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Héctor Hernández Pardo, coordinador del Proyecto José Martí que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), informó en el Centro de Prensa Internacional que se ha confirmado hasta la fecha la participación de unos 450 delegados de 53 países.

Personalidades como el politólogo y analista español Ignacio Ramonet; el destacado intelectual brasileño Frei Betto y el presidente de la Academia Pontificia del Vaticano, Monseñor Vicencio Paglia, quien traerá un mensaje del Papa Francisco a la conferencia, serán algunos de sus principales exponentes.

En la cita se anunció entre las principales novedades de esta cuarta edición, una mayor representación de ponencias de delegados cubanos, la entrega del Premio Internacional José Martí de la UNESCO y la confección, como ya es habitual, de un libro que recoge todas las intervenciones y que se entrega luego a las universidades del país.

Por su parte, Abel Prieto Jiménez, presidente del comité organizador de la conferencia, expresó que este evento tenía en sí mismo un gran valor en cualquier época, pero que en la actual coyuntura del mundo se hacía muy necesario.

Según el intelectual cubano, enfrentamos un momento de crisis cultural, en el que cada vez más el entretenimiento vacío sustituye a la verdadera cultura, donde existe una gran crisis del humanismo, de los valores, de la política, convertida en algo teatral con menos que ver con las ideas y donde intervienen formas más novedosas de manipulación.

No es un evento político propiamente, recalcó, es un evento al que asiste gente progresista, digna y con ideas nobles, y que no acepta el genocidio cotidiano con el que hoy se pretende que convivamos.

Este es un foro para que intercambien y reflexionen personas de buena voluntad, que rechazan la barbarie y quieren la paz, la tolerancia, la convivencia, el respeto al otro y que no aceptan la discriminación, el doble rasero con el que se miden los derechos humanos hoy y que quieren detener la carrera suicida de nuestra especie hacia la liquidación de su hábitat, expresó.