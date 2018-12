Avanza en Pinar del Río pago del impuesto por tierras ociosas

Compartir :

Pinar del Río, 10 dic (ACN) Hasta la fecha, unas dos mil 296 personas naturales y jurídicas han pagado en Pinar del Río el Impuesto sobre la Ociosidad de Tierras Agrícolas y Forestales, instrumento que comenzó su aplicación en el segundo semestre de este año en la provincia más occidental y en Cienfuegos.

Con el objetivo de estimular e incentivar el uso de la tierra, de conformidad con su función social para la producción de alimentos, el Estado concibió este tributo, determinado a partir de las cifras del Balance Anual de Uso y Tenencia de la Tierra, elaborado por el Ministerio de la Agricultura cada calendario.

Belkys Nitza Benítez Llana, jefa del Departamento de Control de la Tierra y Tractores de la Delegación Provincial de la Agricultura, explicó que los ingresos recaudados se destinan al desarrollo de los programas agropecuarios del país, de acuerdo con el Artículo 182 de la Ley Tributaria.

En declaraciones exclusivas a la ACN aseveró que para garantizar su implementación, las delegaciones de la Agricultura y la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) a cada instancia establecieron un mecanismo de conciliación e intercambio quincenal, de cara a una mayor estabilidad.

No obstante, poco más de mil personas están pendientes de liquidar antes del cierre del año, en tanto se emitieron cartas de apercibimiento a los tenentes, “pues ya el término del pago caducó, se cobra entonces por mora y se aplica la contravención fijada”.

Se estableció que en 60 días naturales a partir de la notificación se realiza el pago en las sucursales bancarias del Impuesto, en esta ocasión, por los últimos cinco meses del año.

A los poseedores de tierras ociosas se les volvió a notificar la necesidad de presentarse para concluir la tarea, acotó, toda vez que se incita la explotación eficiente de los suelos.

Los montos están establecidos en correspondencia con la extensión de las tierras agrícolas y forestales ociosas y de sus categorías agroproductivas; mientras para las mejores categorías el importe a pagar es mayor, según la afectación económica que significa dejar de producir alimentos en sus tierras.

Precisó que Vueltabajo cuenta con 36 mil hectáreas de tierras ociosas, sobre todo debido al difícil acceso de maquinarias agrícolas en algunas zonas y la disponibilidad de fuentes de agua.

Son consideradas tierras ociosas, a efectos del pago del Impuesto, las que no se encuentren en producción agrícola, pecuaria, forestal o de frutales, salvo que estén sujetas a periodo de descanso con fines de rotación de cultivos; las cubiertas de marabú, malezas o plantas invasoras.

Asimismo, las utilizadas para cultivos o plantaciones no adecuadas a la aptitud de los suelos, que presenten notable despoblación o bajos rendimientos; y las dedicadas a la producción pecuaria con baja carga de animales por hectárea.

En tal sentido, pueden estar obligadas a su pago las empresas estatales, las unidades básicas de producción cooperativa, las cooperativas de créditos y servicios y las de producción agropecuaria.

Además, los propietarios individuales de tierras, los usufructuarios y otros tenentes, cuyas tierras sean declaradas ociosas en el Balance Anual de Uso y Tenencia de la Tierra.

Destacó que se excluyen de bonificación las entregadas en concepto de usufructo durante el término pactado en el contrato para poner a producir; las enclavadas en áreas protegidas o en proceso de esa declaración; las que por razones topográficas o de preservación del medioambiente y los recursos naturales no puedan emplearse en producciones agropecuarias, forestales y de frutales.

Igualmente, las que deben preservarse por su relación con hechos históricos o del patrimonio cultural; las situadas dentro de los límites de la zona costera y la de protección de las playas; y cualquier otro, respecto a la que se disponga alguna prohibición.