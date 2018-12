Etecsa aclara dudas sobre conexión a internet por red de datos móviles

Compartir :

La Habana, 9 dic (ACN) La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A (Etecsa) informó a través de las redes sociales que tal como fue anunciado, durante los días 6, 7 y 8 de diciembre han sido habilitados todos los servicios móviles que estaban identificados por la red por haberse conectado con anterioridad a datos en 3G.

Desde el inicio del servicio el pasado día 6 ha existido una percepción satisfactoria. Las principales preocupaciones de los clientes han estado identificadas en la no recepción del mensaje de notificación, en el consumo del bono de navegación nacional y en el control de los gastos, precisó una nota de la entidad.

En dicha publicación se precisa que los usuarios que no poseen equipo telefónico que trabaje la 3G en la frecuencia de 900 MHz no recibirán el mensaje de notificación, pues su acceso será a la 2G para voz y correo Nauta.

Añadió que quienes sí cuentan con el equipo requerido deberán acceder a datos por la 3G conectándose gratuitamente a http://www.etecsa.cu, https://portal.nauta.cu o https://mi.cubacel.net y con ello deberán recibir la notificación.

Por último, aquellos clientes que cuentan con todas las condiciones y no han recibido el mensaje pueden realizar una consulta a través del *222*468# y precisar su estado.

Sobre el consumo del bono de navegación nacional Etecsa esclareció que al acceder a sitios nacionales estos pueden incluir contenidos que están vinculados al entorno de Internet, y se descargan automáticamente cuando se entra al sitio. Por lo que deberá tenerse en cuenta que la navegación por las páginas dependerá de las características y contenidos que éstas posean.

La Empresa ratificó a sus usuarios que pueden consultar el estado de sus saldos a través del portal Mi Cubacel o a través de *222*328# para los paquetes y *222*266# para el bono, y que pueden encontrar consejos útiles que de este tema se han publicado en nuestro sitio oficial.

Añadió que el servicio se encuentra en monitoreo constante, tanto del comportamiento de la red, como de la percepción de los usuarios.

En la medida que más usuarios se han ido incorporando al servicio los niveles de ocupación han crecido por lo que también pudiera percibirse en algunos lugares niveles de congestión en los horarios de alto tráfico.

Se mantienen activos los canales habituales 118 y 5264-2266, así como www.etecsa.cu y los perfiles institucionales de Facebook y Twitter.