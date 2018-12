Día Nacional de la Defensa reafirma doctrina militar cubana

Compartir :

La Habana, 8 dic (ACN) El Día Nacional de la Defensa, realizado hoy en el país, reafirmó el principio de que bajo la doctrina de la Guerra de todo el pueblo sigue siendo prioridad la preparación combativa de la población, de los organismos, instituciones armadas y de los dirigentes.

Desde varios territorios se reporta la activa participación de trabajadores, estudiantes, combatientes y amas de casa en ejercicios desarrollados en zonas de defensa, entidades de la producción y los servicios, así como en polígonos, campos de tiro y unidades militares, en presencia de dirigentes del Partido y altos jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

En la capital, el General de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, miembro del Buró Político y ministro de las FAR, constató la marcha de tan importante jornada, junto a Luis Antonio Torres Iríbar y Reinaldo García Zapata, presidente y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente.

Acompañados también por los generales de División y de Brigada, Onelio Aguilera Bermúdez y Luis Santos Noa, en ese orden, jefes del Ejército Occidental y de la Región Militar Habana, recorrieron una zona de defensa de La Habana del Este, en la cual vecinos y jóvenes estudiantes se adiestraban en el arme y desarme del fusil AKM, en el uso y lanzamiento de granadas, y la toma de puntería y tiro.

En la Unidad Empresarial de Base (UEB) Industrial Guanabo, del propio municipio, presenciaron un ejercicio táctico de enfrentamiento a grupos contrarrevolucionarios, neutralizados por la Brigada de Producción y Defensa del centro, según el semanario Tribuna de La Habana.

La Gran Unidad de Tanques de la Gloria Combativa Rescate de Sanguily, Orden Antonio Maceo, en la capital, tuvo un Día Nacional de la Defensa tan intenso como integral, pues junto a sus jefes, oficiales, sargentos y soldados, los trabajadores civiles también incrementaron el nivel de preparación combativa.

En sus polígonos se consolidó lo aprendido durante el Año de Preparación para la Defensa 2018, hubo ejercicios prácticos con tiro, y se perfeccionaron los saberes y procedimientos en el uso del fusil AKM, de armas de artillería y de los tanques, entre estos los Obus de 122 milímetros, se luchó contra medios incendiarios del enemigo, mientras comunicadores y exploradores jugaban un activo papel.

Al decir de las trabajadoras civiles Yamilka González, Berta Herrera y Rosalía Hernández, entrevistadas por la ACN, nunca está de más todo sacrificio en la paz, de prepararnos bien, para evitar y enfrentar con éxito cualquier invasión enemiga.

La estructura que tiene este país para la defensa no la tiene nadie en el mundo, estamos obligados a hacerlo para garantizar la soberanía de la Patria, dijo hoy en Matanzas el General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, al recorrer zonas de defensa, en las cuales se realizaron ejercicios de preparación militar.

En un encuentro con estudiantes de la Universidad de Matanzas, el también Héroe de la República de Cuba enfatizó que hoy la nación cuenta con miles y miles de hombres y mujeres armados y organizados, dispuestos a defender las conquistas de la Revolución, obra social que cumplirá en el próximo enero 60 años.

Santiago de Cuba tuvo hoy las actividades principales por el Día Nacional de la Defensa en Mayarí Arriba, donde un ejercicio integral de la zona de defensa en este poblado cabecera del municipio de Segundo Frente, con reservistas, milicianos, brigadistas y población en general, fue el colofón del ejercicio Baraguá-Moncada.

Las acciones incluyeron la protección de la población en caso de ataque aéreo, la liquidación de las consecuencias de las acciones del enemigo y el rescate, salvamento y atención a los heridos.