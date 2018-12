La FEEM y sus muchas prioridades y misiones

Compartir :

La Habana, 1 dic (ACN) Presente y futuro de la Patria, continuidad de la Revolución: eso son los jóvenes, afirmó este sábado Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, ante el Consejo Nacional de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM).

Tras el quehacer el viernes en comisiones, en el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón, en esta capital, aconteció hoy la sesión plenaria del encuentro, para evaluar la implementación y cumplimiento de las prioridades definidas hace exactamente un año por la Asamblea Nacional de la organización.

Morales Ojeda aplaudió un debate honesto, profundo, franco y autocrítico, que hurgó en la responsabilidad del alumnado ante el estudio y el desarrollo socioeconómico de la nación, en la necesidad de prepararse bien para servir mejor a Cuba, y en la misión suprema de los “pinos nuevos” de preservar y continuar una obra de millones.

La convicción de que lo primero será siempre la Patria alentó la reflexión colectiva sobre realidades e imperativos de este tiempo y, más aún, lo que de todos demanda el porvenir, y el Vicepresidente cubano juzgó vital el aporte de la FEEM en asuntos tan estratégicos como la defensa de la Patria y el completamiento de la cobertura docente.

Precisamente, entre las prioridades acordadas por la Asamblea Nacional de la organización -que sesionó a principios de diciembre de 2017 en La Habana- destaca la captación e incorporación al Servicio Militar Voluntario Femenino, como también a las carreras pedagógicas, misiones ambas de las que mucho se habló este sábado.

Cercano ya el cumpleaños 48 de la FEEM, Morales Ojeda felicitó a esta fuerza numerosa, fiel y comprometida, que nunca ha fallado ni le fallará jamás a su pueblo, y que desde aquel seis de diciembre de 1970, cuando fue fundada por el Comandante en Jefe Fidel Castro, ha estado siempre a la vanguardia en todas las batallas.

Para construir ese Socialismo próspero y sostenible necesitamos producir, crear riquezas, algo solo posible con trabajo, sacrificio, consagración, conocimientos, disciplina y sentido del deber, y en ese empeño resulta esencial una organización como esta, con más de 325 mil miembros y que agrupa tantos tipos de enseñanza.

Presente también en la reunión, Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido, del Consejo de Estado y primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, valoró de proactivas estas sesiones de trabajo y felicitó a la FEEM por el trabajo “cuesta arriba” en estos últimos 12 meses, durante los cuales ha ido de menos a más y avanzado en todos los frentes.

Llamó, no obstante, a continuar fortaleciendo la vida y quehacer de la organización, sobre todo en sus bases, que son los grupos, ese primer y decisivo espacio para debatir, soñar, crear, aportar y transformar.

Y no pensemos que basta con asegurar que todos participen en una movilización o que la asamblea del mes quede bien, si alguien en el aula comete fraude, o después de tres años de bachillerato decide no presentarse a los exámenes de ingreso a la Universidad, o un compañero que sabemos sano presenta un certificado médico para evadir el Servicio Militar, no puede hablarse de buen funcionamiento, enfatizó.

Morfa González exhortó, asimismo, a multiplicar las vías de participación, de manera que cada estudiante tenga una tarea que cumplir y con la cual ser y sentirse útil.

Del proceso eleccionario vivido por la FEEM desde sus bases emerge este Consejo Nacional, que eligió hoy al nuevo Secretariado y ratificó para el cargo de Presidenta a Leidy Laura Jiménez Cárdenas, ahora acompañada de Yozana Acosta Nápoles, estudiante de décimo grado, como vicepresidenta.