Andrés López Obrador, otro soplo de dignidad y esperanza en América Latina (+Video)

La Habana, 1 dic (ACN) Andrés López Obrador, nuevo presidente de México, es como otro soplo de dignidad y proyección a favor de los pueblos, junto a líderes como Evo Morales en Bolivia, Nicolás Maduro en Venezuela, y Miguel Díaz-Canel, este último continuador de la obra de la Revolución en Cuba.

Ya algunos lo llaman la "Esperanza Mexicana", pero la verdad es que su camino será difícil. Ojalá logre convertir en realidades todas sus pretensiones.

Llega en un momento en el cual la izquierda ha perdido demasiada fuerza en naciones, como Brasil, donde acusaciones y hasta cárcel impidieron que Luiz Inacio Lula Da Silva, del Partido de los Trabajadores y el favorito para triunfar en las urnas, ni siquiera aspirara al puesto presidencial.

En esa nación, de gran poder económico, fue electo el derechista Jair Bolsonaro, quien ya anunció fuertes medidas en contra del pueblo, y provocó que más de ocho mil 500 médicos cubanos no continúen brindando ayuda a millones de brasileños, muestra tremenda de que no se preocupa por el bienestar de su gente.



Este sábado escuchamos las palabras de López Obrador en su toma de posesión como presidente del país de los aztecas, quien otra vez demostró su profunda sensibilidad y valor político. Ratificó su lucha contra la corrupción y la pobreza, y diversas acciones para impulsar la Educación, la Cultura y la Salud, incluida la creación de 100 universidades públicas.

Nacido el 13 de noviembre de 1953 en Tabasco, México, el nuevo mandatario anunció que pondrá en venta el avión presidencial, y recibirá como salario solamente el 40 por ciento de lo que cobraba el anterior presidente, otra muestra de que asume el cargo para ayudar a los demás, y no para obtener riquezas.

Eso es consecuente con una de sus principales promesas desde la campaña presidencial: lograr un cambio radical en el país, definido como “Cuarta Transformación”, o sea, la próxima luego de la Independencia, proceso iniciado en 1810; la Reforma, ocurrida a mediados del siglo XIX, y la Revolución de 1910, momentos trascendentales de esa nación.

Manifestó que no radicará en la, hasta este momento, lujosa residencia presidencial Los Pinos, pues la pone a disposición del público como complejo en función de la historia y la cultura, al cual se puede acceder de manera gratuita.

Su esposa Beatriz Gutiérrez Muller también muestra un comportamiento en la línea de su pensamiento y actitud, pues renunció a su condición de primera dama, porque prefiere seguir como profesora universitaria y escritora.

Llamado AMLO por millones de personas, en referencia a las iniciales de su nombre, este hombre de verbo y coraje, quien llega a la presidencia luego de varios intentos fallidos, es también un amante del arte, incluida la música del cantautor cubano Silvio Rodríguez.

Ojalá esta sea en verdad una mejor etapa para el pueblo mexicano, víctima de una profunda violencia, corrupción y falta de empleos, factor que afecta de manera especial a los jóvenes, a quienes López Obrador también prometió brindar más oportunidades de estudio y trabajo.

El mandatario, e más votado en la historia mexicana y ganador de la mayoría absoluta en las dos cámaras y del control de los gobiernos estaduales, no tendrá una tarea fácil. Mucho deberá enfrentar y vencer, con fuerza e inteligencia, para convertir tan complejos anhelos en realidades.

México lleva demasiado tiempo acostumbrado a todo lo contrario, y eso hace el camino más escabroso y repleto de peligros.