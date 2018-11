Presidente cubano dialoga con pacientes de hospital guantanamero

Compartir :

Guantánamo, 29 nov (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, quien encabeza una visita gubernamental a Guantánamo, dialogó la noche de este miércoles con enfermeras, médicos y pacientes del hospital general doctor Agostinho Neto, mayor instalación de salud del territorio.

Acompañado por Rafael Pérez Fernández, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en la provincia; Nancy Acosta Hernández, Presidenta de la Asamblea del Poder Popular a esa instancia, y Fernando Navarro Martínez, viceministro de Salud Pública, el integrante del Buró Político se reunió con el Consejo de Dirección del centro asistencial inaugurado el 26 de julio de 1985 por el Comandante en Jefe Fidel Castro.

En ese intercambio previo a un recorrido que efectuó por varias salas del hospital, el Presidente cubano declaró que no venía a chequear su funcionamiento, sino a ofrecer su ayuda para mejorar indicadores con resultados que no son los deseables.

Díaz-Canel Bermúdez recomendó se siga respetando la distribución de los médicos en el área de obstetricia, los cuales deben ser los de mayor profesionalidad y experiencia en esa rama de la medicina.

Entre las salas visitadas por el Presidente cubano figuró la de cuidados especiales perinatales, en la cual dialogó con la gestante a término Ginet Ramírez Aguilar, que expresó sentirse contenta por el trato de médicos, enfermeras y el resto del personal hospitalario.

También recorrió el área de Imagenología, donde conversó con personal médico y especialistas, a pocos metros del tomógrafo multicorte, instalado allí en fecha no muy lejana, y que ha ahorrado a los guantanameros el traslado hasta Santiago de Cuba, para la realización de estudios virtuales de gran precisión en las patologías tumorales, ahora al alcance de ellos.