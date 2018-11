Valdés Mesa: producir alimentos es la tarea más importante para el país

Compartir :

Guantánamo, 28 nov (ACN) El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, durante un recorrido por la provincia de Guantánamo, insistió en que incrementar la producción de alimentos es la tarea inmediata más importante para el país.

Ese imperativo, junto al de aumentar las exportaciones y diversificarlas, sustituir importaciones y elevar la eficiencia, devino una constante durante su intercambio con colectivos de los municipios de Manuel Tames, Guantánamo y Niceto Pérez, como parte de la visita gubernamental de que es objeto la provincia.

Hay que esforzarse para crecer en los rubros exportables de Guantánamo y diversificarlos, dijo y mencionó la prioridad que el país concede al café, cacao, azúcar y derivados de la caña.

En el central Argeo Martínez, en el cual a principios del mes en curso dio inicio la zafra 2018-2019, dialogó con trabajadores y directivos de la única industria del ramo en activo en la más oriental provincia, y los exhortó a cumplir su plan de producción de azúcar y de derivados de la caña, pese a las dificultades afrontadas durante estos días de molienda.

La entidad transita por 24 días de zafra, de 149 planificados, y adeuda 417 toneladas de crudo por fisuras en el domo de la caldera Retal y una avería del turbogenerador y dificultades en el tren de engrane.

Violeta Mesa Cantillo, directora de la Empresa Azucarera Guantánamo, aseguró que esas roturas son solucionables y que pese a este mal comienzo el ingenio cumplirá su plan de azúcar, ya que los problemas están bien localizados en la industria, y el “campo” (la agricultura cañera) ha respondido bien.

Valdés Mesa recomendó que una vez concluida la campaña, hay que “irle arriba” a los equipos que han afrontado dificultades en su funcionamiento, para evitar que esas irregularidades se repitan en venideras zafras.

De las tres mil toneladas diarias que debe triturar el ingenio y que están fijadas como su norma potencial solo se procesa hasta la fecha la tercera parte, aunque, como indicó Cantillo Mesa, el aprovechamiento de la capacidad instalada al 71 por ciento este martes es un buen augurio, al igual que el rendimiento industrial, que es alto para la fecha.

El primer vicepresidente cubano dijo que la agroindustria azucarera está concebida para impulsar la economía de la nación, y no puede constituir una carga para ella, por lo cual hay que apelar a la disciplina, la inteligencia y a las iniciativas.

Hay deseos de trabajar, y un entusiasmo que debe aprovechar la dirección de la Empresa, cuyo gran problema es la industria, ahí es donde hay que motivar al hombre, con el trabajo político área por área, puesto por puesto y hombre por hombre, manifestó.

Idénticos criterios, en cuanto a la eficiencia y la necesidad de apresurarse para satisfacer las necesidades del pueblo, vertió Valdés Mesa en la Empresa Agroforestal de El Salvador, localizada en las entrañas de las serranías del macizo Sagua-Baracoa.

En ese grupo montañoso, donde tomó fuerza y se desarrolló el II Frente Oriental Frank País, creado el 11 de marzo de 1958 por el entonces comandante Raúl Castro, se libra ahora, “otra batalla de índole económica tan importante como aquella y que tiene por centro el café, una de las principales riquezas de esos parajes”.

Los visitantes conocieron de la buena marcha de la recolección del grano en esa entidad del Grupo Empresarial Agroforestal del Ministerio de la Agricultura, que cuenta con 18 centros de beneficio del rubro, una unidad empresarial de base ganadera, centros de acopio y mercados agropecuarios que tributan a la población, “pero aun no alcanzan a distribuir las 30 libras per cápita mensuales”.

Para satisfacer esa meta, sostuvo el dirigente, se precisa que algunas producciones fijadas en el plan para 2030 no se dilaten tanto y se alcancen antes de ese año.

Valdés Mesa valoró las perspectivas de la Empresa Agroindustrial de Granos, en Niceto Pérez, concebida para producir y comercializar granos, viandas, hortalizas, frutales, plantas medicinales, leche, carne y sus derivados, insumos y la prestación de servicios para la producción agropecuaria, en el mercado nacional.

Conoció que afronta dificultades en las ventas netas, debido a bajos rendimientos agrícolas, por la mala calidad de las semillas, en cultivos como el tomate.

En la Empresa Procesadora de Café Alto Serra, Valdés Mesa fue impresionado por la eficiencia de esa entidad, encargada de acopiar y procesar para la exportación y el consumo nacional, el café que se produce en el macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa, y sus proveedores son las empresas y cooperativas de los municipios productores de café de Guantánamo y Holguín.

Sus clientes fundamentales lo constituyen las entidades Cubaexport, del Ministerio de Comercio Exterior, y Comercial Cuba Café, del Ministerio de la Industria Alimentaria, según le explicó el director general y hasta el cierre de octubre la empresa, que se distingue por su calidad, cumplió al 103 por ciento las ventas del aromático grano (las destinadas a Cubaexport, las internas y para el consumo nacional) y la de cacao para la industria.

Valdés Mesa conoció la existencia de un Proyecto de introducción de tecnología en la base productiva, de carácter empresarial, atendido con financiamiento propio y desarrollado en conjunto con la estación de investigación de café del municipio de Tercer Frente en Santiago de Cuba.

El integrante del Buró Político, que en numerosas ocasiones ha expuesto su criterio de que para salir adelante, en condiciones adversas como las actuales, el país necesita una empresa estatal socialista fuerte, donde se trabaje con eficiencia, reconoció que Altoserra figura entre ese grupo de entidades que es imprescindible que abunden más para hacer avanzar al país.

Todas las exportaciones –sentenció-, sean de la rama agropecuaria o de otra, contribuyen a la prosperidad del pueblo, puesto que con esos ingresos se pueden adquirir alimentos y otros renglones vitales para elevar el bienestar de vida y la satisfacción de los cubanos.

En su recorrido por los municipios de Guantánamo, El Salvador y Niceto Pérez, el primer vicepresidente cubano corroboró el elevado estado político moral del pueblo guantanamero, el único con una frontera artificial, una base naval que mantiene en nuestro territorio la gran potencia que trata de asfixiarnos por la fuerza, sin lograrlo, hace casi seis décadas.