Felicita Díaz-Canel a Grupo Teatro Escambray en el aniversario 50 de su fundación

Compartir :

La Habana, 27 nov(ACN) Miguel Díaz-Canel, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, felicitó al Grupo Teatro Escambray en ocasión de estarse celebrando el aniversario 50 de la fundación de esa importante agrupación artística.

En un mensaje el mandatario señaló que este grupo "ha sido durante medio siglo un ejemplo de constancia, fe en la capacidad emancipadora de la cultura y compromiso con nuestro pueblo y la Revolución".

A continuación texto completo del mensaje.

Queridos compañeros del Grupo Teatro Escambray:

Me encontraba de viaje cuando el Grupo cumplió, hace apenas diez días, el cincuenta aniversario de su fundación, en Manicaragua, muy cerca de la Sierra del Escambray.

No quería dejar pasar la oportunidad de hacerles llegar con estas líneas mis felicitaciones a los fundadores y a las sucesivas generaciones de teatristas que han seguido dando vida a este proyecto ya legendario.

Siempre recordaremos a figuras entrañables como Sergio Corrieri y Gilda Hernández, que guiaron a otros muchos actores y actrices decididos también a llevar su arte a las montañas y comunidades de acceso difícil, donde los campesinos que vieron teatro por primera vez dejaron inmediatamente de ser espectadores pasivos para convertirse en protagonistas de un enriquecedor proceso de creación colectiva.

El Grupo Teatro Escambray ha sido durante medio siglo un ejemplo de constancia, fe en la capacidad emancipadora de la cultura y compromiso con nuestro pueblo y la Revolución.

Reciban un fuerte abrazo.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Fundado el seis de noviembre de 1968 en Manicaragua, antigua provincia de Las Villas, en el corazón del macizo montañoso del centro de la Isla que le da nombre a la agrupación , su impronta es notable en el panorama de las artes escénicas del país, tras la senda de sus 12 fundadores, con el actor Sergio Corrieri y la actriz y directora en la Compañía Teatro Estudio, Gilda Hernández (madre de Sergio), al frente.

Según el semanario Vanguardia, de Villa Clara, el grupo ha hecho más de cinco mil presentaciones en su existencia, unos dos millones 050 mil espectadores es el cálculo de la cantidad de asistentes a sus puestas en escena, lo mismo en Cuba, como en otros países como en Angola, Nicaragua y Venezuela.

Junto con las decenas de obras escenificadas han llevado también una labor pedagógica, de formación y asesoramiento, lo mismo en el medio teatral como a las Casas de Cultura, escuelas, otras instituciones y el propio público, y asimismo ha tenido repercusión el trabajo investigativo y de análisis del impacto del arte escénico y la dramaturgia en un medio predominantemente del campo, que es el escenario inmediato de sus actuaciones.

El diario Juventud Rebelde ha señalado que el Grupo Teatro Escambray siempre se caracterizó por las obras que abordaban temas relacionados con problemáticas específicas de aquella serranía o que se reflejaban de modo particular allí.

"De hecho, previo a conformar la puesta, la agrupación realizaba una investigación y, posteriormente, el montaje se confrontaba con los espectadores, cuyas opiniones las tenían muy en cuenta", precisó.

Según Nelsón García Santos, periodista de ese órgano, el grupo tuvo el privilegio de contar con un espectador excepcional: Fidel Castro, en aquellos días fundacionales en los que surgió una inusitada manera de hacer teatro, donde el público aportaba a la creación artística.