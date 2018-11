Médicos cubanos en Brasil llevan a sus pacientes en el corazón

Compartir :

Camagüey, 17 nov (ACN) Cuando el doctor camagüeyano Carlos Rafael Rodríguez supo de las declaraciones de Jair Bolsonaro, presidente electo de Brasil, sobre las condiciones que pretendía imponer a Cuba para mantener la colaboración médica en ese país, su pensamiento fue para doña María, una de sus primeras pacientes en la nación suramericana.

La anciana, postrada a consecuencia de un accidente cerebro-vascular, padecía de una escara donde cabía el puño de la mano del galeno, y donde una infección inminente por la falta de sistematicidad en el cuidado de la lesión, hubiese provocado la muerte de la paciente.

Fue en 2014 y doña María todavía vive gracias al intenso cuidado brindado por el doctor, para felicidad de su familia, personas muy humildes de intrincadas zonas del municipio de Gentio do Ouro, en Salvador de Bahía, donde Rodríguez prestó servicios hasta 2017 en la atención primaria de salud.

Conocí brasileños muy pobres que serán los más afectados por esa estrategia del presidente recién electo, pues los cubanos participantes en Más Médicos llegan a las regiones más difíciles de la geografía del gigante sudamericano, donde los propios doctores nacidos allí no quieren laborar, expresó a la ACN.

En sus tres años en Brasil, el doctor Rodríguez atendió, junto a otros seis colegas, a alrededor de cinco mil habitantes, en siete comunidades dispersas, muy distantes entre sí, y donde los principales problemas de salud eran enfermedades como diabetes e hipertensión descompensadas por falta de atención regular.

Aunque por modestia preferiría no hablar tanto de sus logros, el mensaje a él de Iliana Barreto, una de las personas que ya no recibirán el beneficio de la atención médica cubana, resumió en pocas palabras cuánto los galenos de esta isla han calado en el pueblo brasileño.

“El médico cubano lleva a Dios en el corazón, su consulta es un aula de humanización porque no le tiene amor al dinero, no existe otro con tal grado de bondad, pues además de curarnos nos escuchaba, abrazaba y decía sabias palabras, pero aunque lo bueno dura poco, nosotros le extrañaremos siempre”, escribió en la red social Facebook la paciente agradecida.

Por el cariño y las experiencias vividas en Brasil, lamento mucho que Cuba salga del programa, pero comparto la decisión de nuestro país en ese sentido, pues nunca permitiremos a nadie menoscabar la integralidad, humanismo y dignidad de nuestra vocación solidaria e internacionalista, refirió Rodríguez.

Hasta el momento, más de 500 galenos camagüeyanos prestaban servicios en Brasil, de los más de dos mil 500 del territorio que permanecen en 44 países, según datos del departamento de Colaboración de la Dirección Provincial de Salud.