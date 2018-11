Hoy 17 de noviembre, un día feliz para el estudiantado cubano

Compartir :



La Habana, 17 nov (ACN) Alegre y apasionada, consciente de sus desafíos y misiones, y comprometida a no fallarle jamás a su pueblo y a defender por siempre la Revolución, la juventud cubana festeja hoy el Día Internacional del Estudiante.

Será la de este sábado un jornada intensa, memorable y feliz, que vivirán a plenitud los más de medio millón de adolescentes y jóvenes que entre una y otra agrupan y representan la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) y su hermana mayor, la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

Ciertamente, la celebración en los grupos y brigadas, en cada centro del nivel medio superior de enseñanza y en cada universidad, sus facultades, filiales y residencias estudiantiles, la fiesta comenzó hace rato y se puso “caliente” este viernes, con un alud de iniciativas y acciones dentro y fuera de las aulas.

A la ACN Leidy Laura Jiménez, presidenta de la FEEM, habló de la conmemoración del 17 de noviembre como ocasión más que propicia para activar y afianzar proyectos y movimientos de esa organización, como el de monitores, el de aficionados al arte y, por supuesto, las sociedades científicas estudiantiles.

En matutinos tan especiales como la fecha y, también, en conversatorios y video-debates reflexionamos sobre la historia, trascendencia y presente de este día tan importante para el estudiantado, no solo de Cuba, sino a nivel planetario, destacó.

Recordamos los sucesos de 1939 en la Praga ocupada por las hordas nazis, que dieron origen a la conmemoración, y ese otro 17 de noviembre, en 2005, cuando en la Universidad de La Habana el querido Comandante Fidel instó a cada patriota a pensar, actuar e impedir que nuestros errores e insuficiencias puedan alguna vez destruir la Revolución, significó Jiménez.

De lo sucedido este viernes en toda Cuba, afirmó que tiempo y lugar no faltaron para realizar festivales docentes, deportivos, culturales y recreativos, concursos, exposiciones, miniferias, y mencionó los conciertos, bailables y las fiestas con que en todas partes fue esperada y bien recibida la llegada del Día Internacional del Estudiante.

Igual puede decirse de la FEU, que el lunes estrenó la fiesta con la apertura en Ciego de Ävila del XXIV Festival Nacional de Artistas Aficionados y la víspera, luego de la gala de premiación y clausura, se fue la muchachada a “fiestar” en grande, para dar la bienvenida al 17 de noviembre.

La celebración de la fecha marca el inicio de una jornada aún mayor, a propósito de los 96 años que cumplirá el venidero mes la FEU de Cuba, la de Mella, Trejo, José Antonio y Fidel, explicó a la ACN Santiago Jerez, miembro del Secretariado Nacional de esa organización de masas, la más antigua del país.

Para hoy cabe esperar mucho y es que el estudiantado, lo mismo universitario que de la enseñanza media superior, hizo planes para el fin de semana y de toda la nación llegan reportes de acampadas, caminatas, “bicicletadas”, ascensos a los puntos más altos de la geografía cubana y visitas a sitios históricos.

La fiesta será vivida y disfrutada de muchas maneras, en una cancha deportiva, una institución cultural, un centro recreativo y hasta en plena calle, con la participación en MaraCuba, carrera popular desde siempre vinculada a la celebración estudiantil, y que se correrá esta mañana en todos los municipios del país.

Leidy Laura Jiménez destacó que en el calendario de las nuevas generaciones de cubanos el 17 de noviembre es un día singular y entrañable, de alegría y celebración, pero también de madura reflexión y acción leal, consecuente y comprometida, en defensa de la felicidad alcanzada, la esperanza preservada y conquistas que para millones en el mundo son todavía sueños.

La de hoy, además, es una oportunidad dorada para, cerca ya de cumplirse dos años de su partida, rendir homenaje a Fidel, celebrar su vida extraordinaria y honrar sus ideas, enseñanzas, ejemplo imperecedero y confianza infinita en los jóvenes, con la solemne promesa de no fallarle jamás, añadió.

A propósito de la fecha y en nombre de la FEEM- como miembro pleno que es de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE)- ratificó el apoyo de Cuba y sus jóvenes a cuantos en la región y el mundo reivindican sus derechos, incluido el de todo ser humano a una educación pública gratuita y de calidad.