Bolsonaro apunta a desmantelar el programa Más Médicos

Compartir :

La Habana, 15 nov (ACN) El Ministerio de Salud Pública de Cuba anunció que no continuará participando en el Programa Más Médicos, una iniciativa impulsada por el gobierno de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff para ampliar el acceso a la atención de salud en el gigante suramericano.

Esa decisión gubernamental cubana se debe a las nuevas condiciones planteadas por el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, quien, desconociendo los convenios establecidos y la participación en el acuerdo de la Organización Panamericana de la Salud ha anunciado cambios y condiciones que cuestionan la preparación de los médicos cubanos y propone medidas inaceptables que incumplen las garantías acordadas desde el inicio del Programa.

La presencia cubana en el proyecto se coordinó a través de organismos internacionales y se ha distinguido por ocupar plazas no cubiertas por médicos brasileños ni de otras nacionalidades. En cinco años más de 20 mil colaboradores de la Isla atendieron a 113 millones 359 mil pacientes, muchos de ellos habitantes de sitios a los que por primera vez llegaba un médico o en lugares de extrema pobreza.

El anuncio se realiza luego de que la retórica agresiva de Bolsonaro hacia Cuba, presente durante toda su campaña presidencial, se profundizara cuando en días recientes se cuestionó mantener las relaciones diplomáticas con Cuba durante una entrevista con la prensa local.

En ese mismo encuentro criticó la presencia de más de ocho mil profesionales de la salud de la Isla trabajando en las zonas más apartadas y desfavorecidas de Brasil. Durante su campaña el político suramericano se había pronunciado por su expulsión, pero luego de su elección modificó sus declaraciones y sostuvo que debían cumplirse ciertas condiciones para que permanecieran en el programa.

Esas condiciones fueron calificadas por Cuba como inaceptables e incumplen las garantías acordadas desde el inicio del Programa, lo que denota la intención deliberada de obstruir la participación de profesionales de la Isla en tan humanitario proyecto nacido durante la presidencia de Dilma Rousseff.

Vamos a dejar el Programa Más Médicos para Brasil no por la voluntad de nuestro gobierno, sino porque las condiciones establecidas con la OPS están cuestionadas por Bolsonaro, y tenemos que proteger a nuestros médicos, darles seguridad, no permitiremos que se dude de su preparación ni de los resultados de su trabajo, dijo al aludir a la pretensión de reevaluar su formación, declaró este miércoles a la Televisión Cubana la doctora Marcia Cobas, viceministra de Salud.

Las propuestas de Bolsonaro se cuestionan la profesionalidad de los médicos cubanos, y responden a una de las promesas que realizó durante su campaña, en la que atacó duramente el programa Más Médicos y abogó por no aumentar el gasto público en salud y un sistema de contratación de médicos que, en la evaluación de expertos, provocaría un profundo desorden en el sistema.

Una reciente declaración del Consejo Nacional de Secretarias Municipales de Salud y el Frente Nacional de Alcaldes, señaló que como resultado del paulatino desmantelamiento del Programa, más de 29 millones de brasileños serán desatendidos, toda vez que el 79 por ciento de los municipios del país tienen al menos un médico como consecuencia de él y el 90% de las consultas de la población indígena son hechos por profesionales de Cuba.

Esas proposiciones del jefe del Partido Social Liberal (PSL) apuntan a un proyecto de orientación neoliberal y se avienen con unas declaraciones que ofreció en 1992 cuando dijo: No podemos seguir con los discursos demagógicos, gastando los recursos y medios del Gobierno para atender a esos miserables que proliferan por toda la nación.

Durante una rueda de prensa el 22 de agosto pasado, Bolsonaro dijo que iba a expulsar a los cubanos mediante el examen profesional conocido como Revalida. Sin embargo, una investigación de la televisora Globo, evidenció que en las seis ediciones de dicha prueba, entre 2011 y 2016, los cubanos aparecen en el tercer lugar entre los que más aprueban el test.

A pesar de ser una de las economías más grandes del continente Brasil posee un índice de dos médicos por cada mil habitantes y se enfrenta a desafíos sanitarios como la desnutrición, fundamentalmente en regiones rurales, las enfermedades de transmisión sexual y la transmisión de dengue, zika y malaria.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Mundial de la Salud calificaron a Más Médicos como el principal ejemplo de buenas prácticas en cooperación triangular y la implementación de la Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.