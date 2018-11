La soberanía y la dignidad están por encima de todo

Compartir :

Santiago de Cuba, 15 nov (ACN) Hoy tenemos una situación especial, vinculada con la declaración del Ministerio de Salud Pública, que hace suya la posición del Gobierno revolucionario cubano, nosotros no aceptamos ni chantajes ni nada que se salga de la política de nuestro país.

Así se expresó Beatriz Johnson Urrutia, vicepresidenta del Consejo de Estado y Presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular aquí, y luego puntualizó que se han adoptado decisiones que tienen que ver con la soberanía nacional cubana, porque nadie puede venir aquí a decir lo que se debe hacer.

Cuando se firma un convenio, hay que cumplir con lo establecido, especificó. Y aún en los peores momentos del golpe de estado contra la presidenta Dilma, y después, Cuba decidió dejar los médicos en ese país, porque el pueblo brasileño nada tiene que ver con eso.

Pero en aquel momento no hubo chantajes, ni presiones, ni decisiones para modificar las condiciones que se establecieron en el convenio Más médicos para Brasil. Pero ahora sí, acotó, ahora hay declaraciones oficiales de ese gobierno de Brasil que asumirá el poder a partir de enero del año que viene, y esas declaraciones difieren de lo que se pactó con el pueblo brasileño.

Esta es la razón por la cual el personal de la salud que está cumpliendo honrosamente la misión en Brasil regresa al país, para preservar sus vidas, su tranquilidad y la de sus familiares y amigos. Mil 140 santiagueros están en estos momentos en Brasil en esas funciones, y a todos los recibiremos como lo que son, verdaderos héroes que defendieron con honor y dignidad nuestra bandera, señaló Johnson Urrutia, y subrayó: chantajes, de nadie.

Luego abundó acerca de que en medio de todo ese contexto, se estará desarrollando el proceso de rendiciones de cuenta, que en la provincia se extenderá del 15 de noviembre al 30 de diciembre, y propiciará el reconocimiento popular en cada área a este personal de la salud que regresa a la Patria.

Por otra parte, ya se concluye el proceso de consulta popular de la reforma constitucional, y el Proceso de Rendición de Cuenta ahora es un modo de consolidar este proceso tan importante.

¿Qué mensaje enviamos al pueblo de Santiago de Cuba? Un mensaje de compromiso, un mensaje de que en Santiago las principales autoridades, el aparato administrativo, las nueve asambleas municipales, los mil 209 delegados, estamos trabajando duro para honrar la indicación del compañero Miguel Díaz Canel: funcionar como un gobierno consagrado al pueblo, destacó la Presidenta del Poder Popular en la provincia.

Esa consagración se expresa con mucho trabajo, con el reconocimiento de la responsabilidad que se tiene, con una identificación exacta de hacia dónde vamos, que no es más que seguir consolidando la Revolución en medio de las limitaciones y de un bloqueo que cada día se hace más hostil, concluyó.