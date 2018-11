En Cuba primeros cooperantes de la salud tras cumplir misión en Brasil (+Fotos)

Compartir :



La Habana, 15 nov (ACN) Contentos de haber cumplido cabalmente su misión internacionalista en Brasil, pero también preocupados por la suerte que le espera a ese pueblo con el nuevo presidente electo, arribaron hoy a la Patria los primeros 196 cooperantes cubanos tras conocerse la decisión de la Isla de poner fin allí a su colaboración médica.

En la terminal 5 del aeropuerto internacional José Martí, al darles la bienvenida junto a representantes de varias instituciones, la doctora Regla Angulo Pardo, miembro del Comité Central del Partido y viceministra de Salud Pública, los felicitó por haber cumplido con dignidad la tarea dada por la Revolución durante los tres años en que permanecieron en el gigante sudamericano.

Les expresó que llegaban en un momento especial, en alusión al anuncio de Cuba de no continuar participando en el Programa Más Médicos para Brasil, ante las amenazas del Presidente Jair Bolsonaro de condicionar a sus intereses neoliberales tal ayuda, y subrayó que la Declaración en ese sentido del Ministerio de Salud Pública sin dudas “será respaldada por nuestros médicos, pues los principios ni la dignidad son negociables”.

Vivas a la Revolución, al Partido, a Fidel, Raúl y a Miguel Díaz Canel dieron los cooperantes al llegar al suelo patrio, además de reafirmar la decisión de cumplir cualquier otra misión que se les encomiende.

En declaraciones a la ACN, la doctora Marianela Leyva Rodríguez, de Las Tunas, calificó de correcta la medida adoptada por el gobierno cubano, “pues no podemos negociar nuestros principios, aunque me entristece saber que no tendrá relevo esa comunidad muy humilde del municipio de Amberes, en Salvador de Bahía, donde durante tres años fui prácticamente la única médico”.

Otra especialista en Medicina General Integral, Nadiesta Jisules Martí, de Pedro Betancourt, Matanzas, manifestó que no les sorprendió la declaración del MINSAP porque sabíamos bien que la posición del presidente electo de ese país no estaba acorde con nuestras convicciones; allá constaté cómo en la salud predomina el dinero, el lucro, por encima de lo humano.

Para el doctor José Ángel Veliz Gutiérrez, de Pinar del Río, la misión en el estado de Paraiba, Brasil, fue una experiencia única, al tener que atender una población pobre, analfabeta y carente de una verdadera atención médica y humana, y a la que le dimos mucho amor y ciencia durante 37 meses, pero no podemos aceptar las amenazas de un presidente convertido en lacayo del imperio, acotó.

Al recibimiento de este primer grupo de profesionales de la salud acudieron también, Eduardo Rodríguez, viceministro primero de Transporte; Nelson Cordovés, jefe de la Aduana General de la República, y el Doctor Jorge Delgado, director de la Unidad Central de Cooperación Médica, entre otros funcionarios del MINSAP.