Congresista norteamericano reconoce potencialidades del mercado cubano

La Habana, 8 nov (ACN) El congresista norteamericano Rick Crawford (R), representante por el Primer Distrito de Arkansas, reconoció hoy, en esta capital, las potencialidades del mercado cubano, las cuales no pueden explotar al máximo debido al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno estadounidense a la nación antillana.

En la Conferencia Agrícola Cuba-Estados Unidos, que se celebra en el Hotel Nacional, Crawford afirmó a la prensa que Cuba es un mercado significativo, y pudiera ser en algún momento un importante receptor del arroz producido en ese país.

Afirmó que el consumo per cápita de este cereal en la mayor de las Antillas es mayor que el promedio a nivel mundial, y la política norteamericana frena su exportación desde la nación norteña.

Crawford recordó que están introduciendo un proyecto de ley, enfocado a promover el financiamiento privado de las ventas a Cuba, acción que ya realizaron anteriormente.

En el pasado la gente obviaba el tema y hoy muchas personas, no solo en un área concentrada de los Estados Unidos sino en diversas localidades, hablan de mejorar el acceso de los estadounidenses al mercado cubano, sentenció el congresista.

Sabemos que no ha sido de una alta prioridad para la actual administración de Estados Unidos el acercamiento con Cuba, pero vamos a continuar entregando este mensaje y vamos a tratar de focalizar la atención, dijo.

El granjero Doug Keesling comentó a la prensa que sería bueno llegar a un consenso en un futuro y que ambos países puedan convertirse “en socios comerciales que estén mucho más cercanos uno del otro”.

Sentenció que el mercado cubano pudiera obtener de forma significativa hasta un 10 por ciento de sus producciones principales, lo cual significaría un aumento de la demanda y de las exportaciones hacia la Isla de diversos rubros.

Dave Frederickson, comisionado de Agricultura del Estado de Minnesota, sentenció que este intercambio no se trata solo de proveer a Cuba de alimentos, sino también de brindarles la oportunidad a los campesinos cubanos de exportar hacia Estados Unidos.

El programa del evento, que se desarrollará hasta el próximo sábado, incluye presentaciones de empresarios y funcionarios cubanos y norteamericanos, visitas a mercados agropecuarios y fincas de productores.