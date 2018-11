Evalúa Ramiro Valdés aspectos clave de política de vivienda

Compartir :

Bayamo, 8 nov (ACN) El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, afirmó en esta ciudad que enfrentar abierta y severamente el robo, y no admitir desorden ni impunidad, son cuestiones imprescindibles para asegurar una adecuada implementación de la política de la vivienda en Cuba.

Es inadmisible que los recursos no lleguen al pueblo, y por eso se debe ordenar bien el proceso, analizar los problemas existentes y tomar medidas judiciales, políticas y administrativas, cada vez más rigurosas, indicó el dirigente en reunión de trabajo efectuada en la capital de la provincia de Granma, con participación, además, de representantes de Las Tunas y Holguín.

El también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), llamó a organizar el control popular sobre la importante actividad, pues muchos de los instrumentos legales existentes resultan ineficientes, porque no estamos haciendo lo que corresponde, aseveró.

Todo ello –dijo- debe ir aparejado a la creación de mayores capacidades constructivas, para lo cual es vital movilizar a las masas, tarea en la que desepeñan un rol fundamental las autoridades del PCC.

Valdés Menéndez resaltó que muchos casos, y la población en sentido general, llevan años esperando respuestas, razón por la cual es imprescindible trabajar con celeridad para resolver las afectaciones pendientes y atender prioridades, como por ejemplo la erradicación de los pisos de tierra, pues hay que sufrir la calentura de los tiempos.

Inés María Chapman Waugh, vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, insistió en la necesidad de ejecutar las obras de forma ordenada, teniendo en regla todos los permisos, documentación y micro-localizaciones, para evitar que, una vez concluida, la vivienda no pueda entregarse, lo cual genera insatisfacciones en el pueblo.

Asimismo, instó a acortar los plazos, eliminar trabas e improvisaciones, todo ello a partir de la adecuada consulta y compatibilización entre los diferentes organismos implicados.

Terminar las urbanizaciones, ejecutar los viales, y garantizar servicios asociados como drenaje, abasto de agua y tratamiento de residuales, que determinan la condición de habitable del domicilio, son otras cuestiones de especial atención en la implementación de la política, agregó.

En la reunión intervinieron, además, las principales autoridades políticas y gubernamentales de Granma, los máximos dirigentes de los sectores de Construcción, Recursos Hidráulicos y Planificación Física en el país, así como sus homólogos a nivel territorial y municipal, y directivos de entidades y organismos de relación.