Machado Ventura y Valdés Mesa recorren centrales azucareros en Las Tunas

Las Tunas, 3 nov (ACN) José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), consideró hoy de vital importancia la producción cañera, labor en la que la provincia no experimenta un avance sustancial.

Acompañado de Salvador Valdés Mesa, Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, el dirigente político significó la necesidad de priorizar la siembra de caña para fabricar el azúcar que el país necesita, lo cual requiere estar al tanto de cada tarea.

Se dan muchos casos en el país –amplió—en que cuando la tierra está preparada no llueve, pero también hay lugares que cuando llegan las precipitaciones los suelos no están listos para las plantaciones.

Durante una visita al central Majibacoa, el más eficiente de la provincia en los últimos años, aunque en la anterior zafra no cumplió por exceso de humedad en los campos, conocieron que este ingenio será el primero de la zafra 2018-2019 en poner en marcha su maquinaria, en los próximos días.

Se les explicó que para esta contienda la mayoría de la materia prima que dispondrá el central será caña quedada (la que no se pudo moler en la última cosecha), lo cual afecta el rendimiento industrial planificado, que es de 10,05, mientras que en la agricultura cañera se estiman 39,5 toneladas por hectárea, una cifra inferior al promedio nacional, que supera las 40 toneladas.

Julio García Pedraza, director de la Empresa Azucarera de Las Tunas, informó que según el programa esta industria está planificada para comenzar a moler el 15 del actual mes, pero ya hizo las pruebas correspondientes y está listo para adelantarse al calendario.

Teniendo en cuenta el comportamiento del central en los ejercicios realizados, estamos en condiciones de arrancar el próximo fin de semana, lo cual nos facilitará cumplir el plan de la llamada zafra chica, que es de procesar 15 mil toneladas de azúcar, dijo a la ACN Víctor Torres, director del Majibacoa, inaugurado hace 32 años por el general de Ejército Raúl Castro, Primer Secretario del Comité Central del PCC.

Durante un recorrido por el ingenio, Machado Ventura y Valdés Mesa conocieron la disposición de trabajadores como los soldadores Reinier Blanco y Ragmir Morales, que estaban enfrascados en la recuperación de sendas mazas de los molinos, destinados a la reserva para repuesto.

Julio García Pérez, presidente del Grupo Azucarero Azcuba, les expresó a ambos dirigentes que cada maza cuesta 92 mil pesos, y destacó que la recuperación significa un importante ahorro a la economía y contribuye al incremento salarial de ambos trabajadores, que también realizan otras tareas dentro de la fábrica de azúcar.

Ariel Santana Santiesteban, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en Las Tunas, y Lilian González, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, acompañaron a Machado Ventura y Valdés Mesa durante el recorrido por el territorio, que comprendió también los centrales Antonio Guiteras y Colombia.