Más de siete millones de cubanos han participado en la consulta del Proyecto de Constitución

La Habana, 2 nov (ACN) A dos semanas de que concluya la consulta popular sobre el proyecto de Constitución de la República, más de siete millones 370 mil cubanos han participado en las reuniones celebradas desde el 13 de agosto en centros laborales y educacionales, en la comunidad y en el exterior, informó hoy Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado.

Al comparecer en el programa televisivo Hacemos Cuba, Acosta Álvarez subrayó que estamos ante un claro ejemplo de democracia participativa y efectiva, en el que el pueblo se ha convertido en constituyente, y ello hace diferente y único este proceso en la historia constitucional del país y del mundo.

En total se han realizado 111 mil 872 reuniones, en las que hubo un millón 445 mil 289 intervenciones, de ellas, 659 mil 527 consistentes en propuestas, 560 mil 003 modificaciones, 27 mil 238 adiciones, 38 mil 505 eliminaciones y 33 mil 781 dudas, según precisó Mariela González Pérez, vicejefa del Equipo Nacional de Procesamiento de toda la información referida a los debates en el seno de la población.

Los párrafos del Proyecto que mayor número de propuestas han recibido son el 192, referido al matrimonio igualitario (artículo 68); 403 y 405 sobre el período en que el Presidente de la República puede ejercer su cargo y la edad que se exige para esta responsabilidad, respectivamente; 119 que habla del trabajo, y 566 que trata del Gobierno Provincial y la figura del Gobernador a esa instancia.



También entre los más controvertidos aparecen el 158, acerca del derecho de toda persona de recibir asistencia jurídica para ejercer su defensa; 215 (artículo 82) que alude al derecho a una vivienda digna, y 204 sobre la remuneración salarial de acuerdo con el trabajo que se realiza.

En el espacio televisivo se puntualizó que de los 755 párrafos del tabloide debatido por la población en solo ocho no ha habido opiniones, aunque se recordó que el 15 de noviembre es cuando concluye la consulta popular, y en los días siguientes terminará el procesamiento y análisis de las intervenciones, tareas en las cuales se ha venido trabajando intensamente, con transparencia y responsabilidad.

El Secretario del Consejo de Estado reiteró que todas las opiniones se analizan, aun cuando lógicamente no todas irán al texto final, sino aquellas que se considere aportan novedosas ideas, lo enriquecen en aras de construir la sociedad que queremos; de ahí que lo cuantitativo no debe privar a la hora de valorar si se incluye o no una propuesta, sino las que tengan un gran valor, acotó.

Manifestó que desde los inicios de este proceso el pueblo ha mostrado interés, demostrado en la adquisición y estudio de los cerca de dos millones de ejemplares del tabloide impreso, y en el deseo de muchos de intervenir en las reuniones, expresión del consenso mayoritario en torno al proyecto socialista, que ahora perfeccionamos con el aporte libre y efectivo de la población.



Al abundar en algunas ideas expresadas por él en el reciente evento internacional Abogacía 2088, Acosta Álvarez señaló que estamos ante un proceso de reforma total, sin cambiar las bases y principios del sistema socialista, y en tal sentido reiteró el reconocimiento que ha habido en el papel del Partido como fuerza dirigente de la sociedad, y de Cuba, como un estado socialista de Derecho.

La televisión mostró imágenes sobre con cuánta seriedad, profundidad y uso de la ciencia labora el Equipo Nacional de Procesamiento de toda la información referida a la consulta popular, que integran ocho diputados de la Comisión Redactora del proyecto Constitucional y 22 expertos en diversas ramas del Derecho, algunos de ellos entrevistados por Hacemos Cuba.

Incluso se destacó el valioso aporte de la Universidad de Ciencias Informáticas con el software creado al efecto, que ayuda a recepcionar y clasificar lo recibido desde cada municipio y provincia, en aras de facilitar el posterior análisis de quienes tienen esa tarea.

También desde el Consejo de Estado, Yumil Rodríguez Fernández, vicejefe de su Secretaría, y algunos de los integrantes del Grupo General de Análisis, explicaron cómo evalúan y discuten las propuestas, con vistas a una vez consensuadas -por capítulo y artículo- hacer las correspondientes sugerencias a la Comisión Redactora, encargada de presentar a la Asamblea Nacional el proyecto de texto enriquecido por el pueblo.

Aclaró que muchos de sus aportes no solo mejorarán la futura Carta Magna sino que servirán para tenerlos en cuenta en las leyes del desarrollo, que regularán lo aprobado en la Constitución.