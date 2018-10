Bloqueo fustiga Medicina Legal Cubana (+Infografías)

Compartir :



La Habana, 26 oct (ACN) El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos hace casi 60 años, ha incidido notablemente en el trabajo médico forense, afirmó una experta en esta capital.

En diálogo exclusivo con la Agencia Cubana de Noticias, la doctora Halina Pérez Álvarez, subdirectora del Instituto de Medicina Legal (IML), ejemplificó que esa política hostil ha limitado sobre todo la adquisición de equipamiento para la determinación de drogas, de alcohol y de otras sustancias, y los estudios de genética.

Estos equipos tienen un componente fabricado en Estados Unidos y se requiere comprarlos en esa nación pero el bloqueo no lo permite, lo cual afecta investigaciones y trabajos que necesitan de tecnología, recalcó la también Secretaria de la Sociedad Cubana de Medicina Legal (SCML) y Máster en investigación en Aterosclerosis.

Pérez Álvarez precisó que el laboratorio de genética no tiene un secuenciador de ADN, que permitiría dar salida a todos los conflictos filiatorios en el campo civil.

Por tal motivo, el Instituto de Medicina Legal ha tenido que realizar esas investigaciones mediante convenios de trabajo con otras instituciones, en aras de dar respuesta a los problemas judiciales que se derivan de ese tipo de conflictos, acotó.

El IML hace varios años tenía un laboratorio pero por obsolescencia tecnológica se requiere renovar los equipos y hasta este momento no se ha podido lograr, sobre todo porque tienen componente americano, recalcó la experta, quien ha dedicado 25 años a esa institución.

También este cerco hostil afecta a las áreas de la toxicología y la biología forenses, pues los aparatos tienen componentes de Estados Unidos y hay que comprarlos en otros países y traerlos de lugares más lejanos, y ello encarece el costo de su traslado, aseveró.

El bloqueo también ha impedido el intercambio científico con la nación norteña para asistir a eventos, por la negativa de la visa a los especialistas, subrayó.

La doctora expresó que a pesar de todas las adversidades de esta política genocida de la nación norteña a la mayor de las Antillas, el capital humano del IML permite dar respuesta a situaciones desde el punto de vista médico legal forense y judicial.

Pero sin el bloqueo y con el equipamiento necesario realmente mejoraría mucho la investigación, la docencia, la respuesta a las autoridades judiciales.

Fundado en 1958, hace 60 años, el IML cuenta con un centenar de trabajadores, de ellos unos 35 especialistas en Medicina Legal, 11residentes de la especialidad, cinco de ellos en el tercer año y uno próximo a examinarse.

También se suman los internos verticales, nueva modalidad que se toma en cuenta, pues en el sexto año de la carrera el alumno se incorpora a la especialidad que desea, y ya cuentan con dos internos verticales con buenos resultados, por lo que el futuro de la Medicina Legal Cubana está garantizado, auguró.

Este año por los notables resultados el IML fue merecedor de la bandera Proeza Laboral que otorga la CTC y del Premio del Barrio, de los Comités de Defensa de la Revolución.

En el Congreso Internacional de Medicina Legal Cuba Forense 2018, que concluye hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana con la participación de 200 especialistas de una docena de naciones, de ellos 50 extranjeros, se reconoció la encomiable labor de los hombres y

mujeres de esta rama de la medicina.

El doctor y Profesor Duarte Nuno Vieira, de Portugal, Presidente de la Red Iberoamericana de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dio a conocer que desde el 24 de este mes la Sociedad Cubana de Medicina Legal (SCML) integra esta institución que la agrupan 22 países.

Asimismo, el catedrático entregó la Medalla de la Academia Internacional de Medicina Legal, la cual él preside hace seis años, en reconocimiento a la calidad y a la labor desarrollada por la mayor de las Antillas.