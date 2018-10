Desde la atención primaria de salud, también se sufre el bloqueo (+Infografías)

Compartir :

Pinar del Río, 23 oct (ACN) Un importante eslabón en el sistema de Salud Pública en Cuba lo constituye la atención primaria, llamada a solucionar más del 70 por ciento de los problemas sanitarios de los ciudadanos; pero para ello sortea día a día disímiles dificultades a causa del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos a la Isla.

Pinar del Río, provincia más occidental, dispone de 626 consultorios médicos de la familia y 19 policlínicos distribuidos en sus municipios, todos los cuales cuentan con profesionales altamente capacitados para velar por el bienestar de sus pobladores, desde un enfoque de prevención y promoción de salud.

La política norteamericana aplicada oficialmente desde el 7 de febrero de 1962, limita la prestación de servicios de mayor calidad, al suponer un freno al acceso de medicamentos y equipos imprescindibles en la asistencia.

En ese sentido, la doctora Auroly Otaño Arteaga, directora del policlínico universitario Raúl Sánchez, en la ciudad vueltabajera, explicó que, además, se ven privados de reactivos y medios diagnósticos para responder a las necesidades médicas del pueblo.

Por solo citar algunos ejemplos, contamos con una baja cobertura de material gastable como jeringuillas, equipos de sueros, suturas, tubos endotraqueales, entre muchos otros; y dispositivos para las donaciones de sangre, imprescindibles en aras de salvar vidas, precisó.

Añadió que en los 45 consultorios médicos pertenecientes al policlínico se realizan consultas a pacientes con enfermedades no transmisibles, de cara a disminuir el riesgo de complicaciones y la muerte.

Sin embargo, en innumerables ocasiones se carece de mobiliario clínico e insumos que permitan reducir los efectos negativos de esos padecimientos.

De acuerdo con el informe Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, los recursos se obtienen en mercados alejados y, “en muchas ocasiones, con el uso de intermediarios, lo que impone el incremento de los precios de estos insumos”.

Destaca que a ello se suma el sufrimiento y la desesperación provocados en los pacientes y sus familiares, “al no poder contar con el medicamento idóneo para la atención de una enfermedad y, en muchas ocasiones, en el momento necesario para salvar una vida. Este dolor no podrá jamás ser cuantificado”.

Indicó Otaño Arteaga que, no obstante, nada amilana a los profesionales cubanos y el Raúl Sánchez mantiene por más de tres años consecutivos una tasa de mortalidad infantil inferior a tres por cada mil nacidos vivos y un índice de bajo peso de 2,3.

Gracias a la atención prenatal brindada a todas las gestantes, la cual incluye consultas y complementarios de alta tecnología, apuntó.

Logramos en cada calendario disminuir la incidencia de pacientes con cáncer cérvico- uterino- dijo-, debido a la realización sistemática de la prueba citológica en las mujeres menores de 60 años.

También atendemos a pacientes con cáncer de pulmón, mediante procederes como la vacuna terapéutica CIMAvax- EGF- registrada en Cuba y desarrollada por el Centro de Inmunología Molecular- de la cual cada enfermo necesita unos 48 bulbos anualmente y su tratamiento puede extenderse por tres años.

Puntualizó que de igual modo, los vueltabajeros con úlceras del pie diabético son tratados con el Heberprot- P, fármaco cubano del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología que favorece la cicatrización y reduce el riesgo de amputaciones.

Remarcó la directora que pese a las trabas que supone el cerco económico, seguirán luchando por la salud y la vida de las 46 mil 092 personas atendidas en el centro, quienes asimismo se benefician con las prestaciones de médicos de 22 especialidades de la atención secundaria de salud.

Refiere el documento Necesidad de poner fin… que a precios corrientes, el bloqueo ha provocado a Cuba perjuicios cuantificables por más de 134 mil 499 millones 800 mil dólares, durante sus casi seis décadas de vigencia.

La Salud Pública, un sector de gran sensibilidad, continúa siendo priorizado para el Estado cubano, por lo cual la mayor de las Antillas seguirá exhibiendo resultados comparables con los de muchos países desarrollados.