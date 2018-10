La educación superior en Cuba no escapa a los efectos del bloqueo

Compartir :

La Habana, 19 oct (ACN) Dificultades para el intercambio académico, el acceso a sitios web desde el dominio.cu, negación de visas a profesores e imposibilidades para la renovación tecnológica son algunos de los efectos más visibles en la educación superior del bloqueo económico comercial y financiero impuesto a Cuba por los Estados Unidos.

María Victoria Villavicencio Plasencia, directora de Relaciones Internaciones del Ministerio de Educación Superior (MES), destacó hoy en conferencia de prensa que el mandato de Donald Trump ha significado un retroceso en las relaciones entre ambos países, lo cual también ha impactado en la enseñanza desde las casas de altos estudios.

Según precisó, se han dejado de percibir ingresos por concepto de exportación de servicios, hay limitaciones en las transacciones financieras, imposibilidades para acceder a financiamientos y se le niega a la Isla el acceso a más de 200 sitios web alojados en servidores norteamericanos.

Mayda Goite Pierre, vicerrectora de Información, Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Habana (UH), mencionó que hay instituciones que realizan estudios vinculados con EE.UU, pero que se han visto paralizados debido, precisamente, a esa política.

Recordó también que el bloqueo impide que los profesores cubanos que hacen publicaciones conjuntas con homólogos estadounidenses puedan cobrar los derechos de autor.

Silvia González Legarda, directora de Relaciones Internacionales de la UH, aseguró que esa casa de altos estudios es la que cuenta con el mayor número de convenios firmados con universidades estadounidenses, pero que existen semestres en los cuales no ha podido venir ningún estudiante de ese país debido al bloqueo.

Raúl Rodríguez Rodríguez, director del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU), comentó que se ha reducido en un 50 por ciento la matrícula de los estadounidenses que vienen a pasar cursos y talleres en esa institución, y que es imposible el acceso a bases de datos imprescindibles para el desarrollo de las investigaciones.

José María Ameneiros Martínez, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae), comentó que “los profesores estamos tan acostumbrados a vivir con el bloqueo que casi no nos damos cuenta de sus efectos”.

Informó que hay equipos dentro de la Cujae que no han podido reparar porque tienen en su interior piezas con patentes norteamericanas, y habló sobre el impedimento de hacer talleres y otros eventos conjuntos con universidades de los EE.UU.

Se refirió de igual forma a las limitaciones para establecer contactos con profesores y centros de educación, luego de avances al respecto, y a la negación de visas a docentes.

En tal sentido, Iliana Martínez González, especialista de la dirección de Relaciones Internacionales del MES, anunció que más de 138 profesores participaron en actividades académicas antes de la presidencia de Trump, pero que luego solo se han concedido tres o cuatro visas a profesores por intereses gubernamentales.

Si hoy las afectaciones no son mayores es debido a la voluntad del gobierno, que prioriza la educación superior, y a la comunidad universitaria, que hace su mayor esfuerzo y busca alternativas para disminuir los efectos del bloqueo y mantener la calidad de la enseñanza, sentenció Villavicencio Plasencia.