Evalúa Díaz – Canel gestión económica del comercio y la gastronomía

Camagüey, 19 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, evaluó, en un encuentro con directivos del sector, la situación de la gestión económica del comercio y la gastronomía en la provincia de Camagüey.

Los mayores problemas radican en tres de los 13 municipios del territorio, Camagüey, Sierra de Cubitas y Jimaguayú, principalmente con las conciliaciones de las facturas, las cuales deben realizarse cada dos meses, y con los depósitos, lo cual repercute en una deuda de más de 29 millones de pesos, 26 de estos con litigios y tres con sentencias judiciales.

Contradictoriamente las empresas no tienen problemas económicos porque reportan utilidades, pero están descapitalizadas y ello afecta sus resultados, se conoció en el análisis, según reportó a la ACN Carmen Luisa Hernández Loredo, del periódico local Adelante.

Respecto a los faltantes que aparecen en el sector, Díaz-Canel dijo que el presupuesto del Estado no va a pagarlos más, al igual que las cuentas que no se hayan liquidado. Las deudas, afirmó, serán responsabilidad de cada empresa que tendrá que asumirlas.

Indicó,además, la necesidad de realizar este análisis y razonó que si Camagüey es de las provincias que más ha reanimado el sector, los trabajadores tienen que tener motivación, tienen que disponer de productos y calidad en los servicios, por lo tanto, precisó, tienen que crear los mecanismos financieros para el control de los depósitos y de los inventarios ociosos.

Estuvieron presentes en el encuentro Jorge Luis Tapia , primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Camagüey, y Betsy Díaz Velázquez , ministra del Comercio Interior, además de otros funcionarios del gobierno en el territorio.