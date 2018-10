Evalúa vicepresidenta cubana gestión del sistema de recursos hidráulicos en Camagüey

Compartir :

Camagüey, 19 oct (ACN) Inés María Chapman Waugh, vicepresidenta del Consejo de Estado y de Ministros de Cuba, evaluó en esta ciudad el amplio programa inversionista de rehabilitación de obras hidráulicas que se desarrolla en la provincia de Camagüey para el abasto de agua a la población, una prioridad del sector en el país.

Como parte de una visita gubernamental, encabezada por Miguel Díaz- Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, en el análisis con directivos del sistema de Recursos Hidráulicos en este territorio, Chapman Waugh puso énfasis en la búsqueda de soluciones para garantizar la estabilidad en el suministro de agua a los habitantes de la urbe y a las comunidades que no cuentan con servicio de acueducto.

Advirtió que en la ciudad cabecera la operación del sistema aún es un asunto no resuelto, provocado por las roturas frecuentes de los equipos de bombeo, así como salideros en conductoras y otras causas subjetivas que impactan directamente en el tiempo medio de servicio, y la continuidad y presión de trabajo del sistema.

Ante esta situación irregular, con mayor incidencia en los dos últimos meses, exigió una mayor responsabilidad del sector hidráulico en el territorio como ente rector del cumplimiento de las medidas de ahorro y mejoras tecnológicas para lograr el rendimiento óptimo en el uso del agua, además de la aplicación de los estudios realizados en la provincia- la de mayor extensión territorial de Cuba-, a tono con la implementación de la Política del Agua en el país.

La también miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba insistió en una mayor eficiencia en el abasto a los asentamientos rurales de la demarcación, donde se construyeron más de 300 puntos de fácil acceso para el tiro de agua en pipa, con un servicio a la población en ciclos no mayores de siete días en los lugares más críticos.

Alertó sobre la necesidad de adoptar estrategias para mitigar los efectos del cambio climático, como los periodos de sequía, el descenso de los acuíferos y el aumento de la intrusión salina, al tiempo que convocó a un trabajo intensivo para terminar las obras que se ejecutan y disminuir las afectaciones.

La vicepresidenta cubana exhortó a agilizar las acciones relacionadas con el crédito concertado con Arabia Saudita por un valor de más de 40 millones de pesos, en las cuales existen atrasos como en los trabajos de la conductora de la presa Amistad Cubano Búlgara-- la mayor que abastece la capital provincial-, que se planificó a partir del mes de marzo y por la falta de entrega de tuberías ha estado afectada todo el año.

En el intercambio, donde estuvo presente además, Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos se analizaron otros temas relacionados con el enfrentamiento a las ilegalidades, y la solución a los planteamientos de los electores en los dos últimos periodos de mandato de la Asamblea Provincial del Poder Popular.

Con una capacidad para almacenar poco más de mil 200 millones de metros cúbicos de agua, en sus 54 embalses, Camagüey es el territorio de mayor infraestructura hidráulica del país y segundo de mayor volumen después de Sancti Spíritus.

Actualmente sus presas acumulan el 80 por ciento de llenado, y 15 superan el 90 por ciento de toda su capacidad.