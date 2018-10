Díaz-Canel: Fracasó el show anticubano en la ONU

Compartir :

La Habana, 17 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, calificó como un show fracasado el más reciente evento anticubano convocado por Estados Unidos en la sede de Naciones Unidas (ONU).

Fracasó el show anticubano orquestado por el Departamento de Estado de #EEUU para justificar el #Bloqueo contra #Cuba usando como coto privado los salones de #NacionesUnidas. #UnblockCuba #NoMásBloqueo, publicó el mandatario en su perfil en la red social Twitter.



Cuba solicitó a la Secretaría General de la ONU una investigación rigurosa y urgente del evento, considerado un hecho inédito en el ejercicio diplomático en este organismo, por la violación a la soberanía de uno de sus estados miembros y el uso inadecuado de sus instalaciones, en este caso la sala del Consejo Económico y Social (Ecosoc).

Ante la fuerte oposición de representantes diplomáticos de Cuba y otros países y organizaciones no gubernamentales, se intentó realizar el lanzamiento de una campaña denominada Jailed for what (Encarcelados por qué), calificada como una farsa política para justificar el bloqueo de Washington al pueblo cubano.

El encuentro fue convocado por la misión de Estados Unidos ate la ONU, con el auspicio del Departamento de Estado y contó con la participación de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, así como representantes de organizaciones contrarrevolucionarias.

La provocación ocurre a pocas semanas de que la comunidad internacional vuelva a votar, el 31 de octubre, sobre una resolución que cada año presenta el gobierno cubano en el que evidencia el impacto del bloqueo, la cual por más de dos décadas ha contado con un amplio respaldo mundial.

Este martes el Presidente cubano había publicado en su perfil en Twitter que pocos temas suscitan tanto apoyo en la comunidad #Internacional como el llamado a poner fin al #Bloqueo de los #EEUU contra #Cuba.

#NoMásBloqueo #UnblockCuba #SomosCuba. Seguiremos reclamando sin descanso la eliminación de esta genocida y aberrante política, escribió.