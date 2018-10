Recuerdan el aniversario 65 de La historia me absolverá

Compartir :

La Habana, 16 oct (ACN) Con un conversatorio que tuvo como invitada a la periodista Katiuska Blanco se recordó hoy el aniversario 65 de que el joven abogado Fidel Castro pronunciara su histórico alegato de autodefensa La historia me absolverá, en el juicio tras los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, de Santiago de Cuba y Bayamo, respectivamente.

La estudiosa de la vida y obra de Fidel rememoró pasajes de la infancia del líder histórico de la Revolución, en que, gracias a su especial sensibilidad, vio las diferencias sociales marcadas en las vidas de los cubanos.

Comentó que la justicia para el Comandante en Jefe no siempre se aplicó por métodos ortodoxos, pues él no defendía basándose en las acusaciones, sino en denunciar los atropellos.

Mencionó que lo justo para él era lo humano, que jamás ejerció su profesión de abogado por dinero, y que incluso, por cuestiones éticas, renunció a juicios que le habrían reportado ganancias.

Dio a conocer algunos datos curiosos relacionados con la figura de Fidel, como el hecho de que se negó a recibir los cuatro millones de dólares que le ofreciera una editorial a cambio de su autobiografía; o de que siempre, cuando iba a escribir, anotaba la hora y el estado del tiempo.

Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, dijo en la cita que no se podía pasar por alto que se cumplieran 65 años del pronunciamiento de ese magnífico alegato de denuncia y combate que constituye uno de los hitos fundamentales en la historia de la Cuba del pasado siglo.

Explicó que ese documento se constituyó en el programa de la Revolución y perfiló lo que debía ser la justicia en el país que se anhelaba.

A la actividad asistieron, además, Oscar Manuel Silvera, ministro de Justicia; Yamila Peña, Fiscal General de la República de Cuba; Ariel Mantecón, presidente de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos; Alexis Ginarte, presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba; así como otros profesionales del sector.

La cita tuvo por sede al Tribunal Supremo Popular y sirvió también como pretexto para la celebración del aniversario 45 del sistema de tribunales populares, a cumplirse el próximo 23 de diciembre.