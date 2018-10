Diplomáticos cubanos enfrentan farsa política en la ONU (+Infografías)

Compartir :



La Habana, 16 oct (ACN) ¡Cuba sí, bloqueo no! fue el grito que se escuchó hoy con fuerza en la sala del Consejo Económico y Social (Ecosoc) de la ONU, durante el lanzamiento de una campaña promovida por Estados Unidos contra Cuba.

El canal de transmisión en vivo de la ONU por Internet no enfocó las protestas de la delegación cubana, las cuales acompañaron toda la realización del evento, que contó con una escasa participación.

Anayansi Rodríguez, embajadora cubana ante el organismo multilateral, exigió el levantamiento del bloqueo y señaló que con esta acción se intenta empañar el nombre de la ONU en un acto contra un Estado miembro, en contravención de los propósitos y principios de la Carta de la ONU, reportó Prensa Latina.

Ana Silvia Rodríguez, representante permanente alterna de Cuba ante la ONU, dijo que el bloqueo impuesto hace más hace más de 55 años es la violación de los derechos humanos de todo un pueblo.

Además, se refirió a la hipocresía de Estados Unidos, una nación donde, manifestó, ocurren violaciones flagrantes y masivas de los derechos humanos.

Cuba denunció la intención de la Misión de Estados Unidos de utilizar el nombre y la sede de la ONU para lanzar una campaña difamatoria y falaz en flagrante violación de las normas relativas al uso de las salas de conferencias.

En lo que se considera un hecho inédito en el ejercicio diplomático en la ONU, por la violación a la soberanía de uno de sus estados miembros, los diplomáticos cubanos calificaron como una farsa política de la peor calaña la reunión.

Miembros de Seguridad del organismo internacional expulsaron de sala de Ecosoc a integrantes de sociedad civil que vinieron a rechazar campaña de Estados Unidos contra Cuba en Naciones Unidas, reportó Telesur.

El evento, denominado Jailed for what (Encarcelados por qué), fue convocado por la misión de Estados Unidos y contó con la participación de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, así como representantes de organizaciones contrarrevolucionarias.

La provocación ocurre a pocas semanas de que la comunidad internacional vuelva a votar, el 31 de octubre, sobre una resolución que cada año presenta el gobierno cubano en el que evidencia el impacto del bloqueo, la cual por más de dos décadas ha contado con un amplio respaldo mundial.