La AHS, esencial para lo que se quiere lograr en Cuba

Compartir :

La Habana, 16 oct (ACN) Alpidio Alonso, Ministro de Cultura de Cuba, resaltó hoy en esta ciudad que la Asociación Hermanos Saíz (AHS) es fundamental para lo que se quiere lograr en Cuba, no solo en el ámbito de la Cultura.

En un intercambio con delegados e invitados al III Congreso de la AHS, manifestó que la vanguardia artística juvenil tiene el reto de concebir una creación de gran calidad y contribuir a la espiritualidad de la nación.

Las opiniones de ustedes son esenciales para retroalimentar el trabajo de las instituciones y evaluar el momento cultural y creativo del país, Cuba necesita de ustedes, expresó quien fue presidente de la AHS durante su juventud.

No podemos concebir nuestro socialismo sin la cultura y ustedes, para seguir avanzando en el verdadero camino de la liberación y emancipación, resaltó.

Agregó que Cuba puede sentir orgullo por todo lo conseguido en el arte y la cultura, a pesar de los obstáculos económicos, pero algunas instituciones deben mejorar mucho todavía.

Precisó que el Ministerio de Cultura está en un proceso de transformación y debe repensarse para cumplir mejor con las expectativas de la sociedad y especialmente de los jóvenes.

En este país tenemos más de un millón de universitarios, y eso significa un reto enorme, tenemos públicos exigentes, formados por la propia Revolución, desde la Campaña de Alfabetización, dijo.

Refirió que la realidad ha cambiado, y el panorama cultural es muy complejo, por lo cual la labor del Ministerio, las organizaciones, instituciones y creadores es más importante.

Recordó los aportes de Fidel Castro al desarrollo espiritual y del arte en un país, manantial de escritores, músicos, actores, bailarines...

Mencionó ejemplos de los logros de creadores jóvenes en el país, con una obra creciente y reconocida, gracias, en parte, a las plataformas de visibilización de las instituciones.

Explicó que a pesar de las complejidades actuales nunca se permitirá un apagón cultural aquí, por eso gran parte del presupuesto se destina a la enseñanza artística y la programación.

Reconoció que se debe mejorar mucho en la eficiencia de las instituciones, en el cumplimiento de sus funciones, por eso es tan importante el punto de vista de los creadores jóvenes para perfeccionarlas.

Privatizar la cultura no es una opción en Cuba, pues siempre defenderemos el sistema institucional, que es también criticarla, pero para perfeccionarla, enfatizó.

Dijo que no imagina una vanguardia sin que piense en su tiempo, en cómo ser más útil desde el arte, sin teques ni aburrimientos.

Destacó la importancia de participar más en las redes sociales, como espacios de diálogo y construcción.

Es muy bueno dialogar con ustedes, jóvenes talentosos y preocupados por la cultura y su país, todos juntos seguiremos avanzando, añadió.

Los jóvenes refirieron la necesidad de ser mejores en el aprovechamiento de los símbolos cubanos y la construcción de un consenso nacional.

Agradecieron el apoyo de las instituciones para desarrollar sus carreras artísticas.