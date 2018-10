Puntualiza Ramiro Valdés acciones en programa de la vivienda en Holguín

Compartir :

Holguín, 11 oct (ACN) El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, precisó hoy las principales acciones que contribuyan a elevar las construcciones de viviendas en Holguín.

En ese sentido el dirigente subrayó la necesidad de agilizar los programas constructivos en este frente, teniendo en cuenta los atrasos en el plan del año y de las potencialidades aún por explotar desde los propios Consejos Populares, sobre todo en la producción de materiales de la Construcción.

Valdés Menéndez revisó todo lo concerniente a la política nacional de la vivienda y su implementación en el oriental territorio, la segunda del país con las mayores dificultades en el fondo habitacional y atrasos en los programas de construcción y conservación en los 14 municipios.

En sus precisiones, el Comandante de la Revolución se refirió al poco uso de alternativas para aumentar la construcción de viviendas en la provincia e insistió que hay que hacer los programas como traje a la medida, de construir con lo que se tiene a mano y no con lo que se sueña tener.

Acerca del tema subrayó que no es juego ni consigna de que hay que hacer una casa diaria en cada municipio del país, y ello requiere de esfuerzos, consagración y del aprovechamiento óptimo de los recursos y medios materiales existentes en cada territorio.

Al valorar los planes y las dificultades presentes en este frente, el Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros se refirió a los viejos asuntos de la mala calidad de las construcciones y reparaciones de viviendas, que lo ven los decisores y los inversionistas en municipio y poblados y no pasa nada.

En la provincia hay que realizar una verdadera revisión metro a metro de los locales en desuso para convertirlos en viviendas, lo cual también está atrasado, significó y dijo que el programa integral de construcción en ese sector hay que llevarlo hasta el nivel del. Consejo Popular.

Puntualmente Ramiro Valdés señaló que hay que darle más participación popular al pueblo en la ejecución de los planes de esta rama, logrando que la gente construya su casa, reiteró.

Junto al Comandante de la Revolución participaron en el encuentro y análisis de este frente constructivo, Ernesto Santiesteban Velázquez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, y Vivian Rodríguez, directora Nacional de la Vivienda, además de un grupo de viceministros y funcionarios de organismos nacionales.