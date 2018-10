Afecta el bloqueo producción de bienes y servicios de Labiofam

Compartir :



La Habana, 11 oct (ACN) El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba hace casi seis décadas ha impactado en la producción de bienes y servicios del Grupo Empresarial de Producciones Biofarmacéuticas y Químicas (Labiofam).

Marielys Hernández, directora de Gestión de capital humano, organización y perfeccionamiento, dijo a la ACN que el acceso a algunas materias primas destinadas a la elaboración de vacunas y medios de diagnósticos, empleados en la ganadería, se ha afectado por esa hostil política.

Señaló que la adquisición de tales recursos se realiza a través de proveedores de países europeos, lo cual trae consigo el incremento de los costos de transportación y de los recargos que establecen dichos distribuidores.

Expresó que Labiofam no ha podido acceder a tecnologías procedentes de EE.UU., así como tampoco a cepas de microorganismos de la American Type Culture Collection, organización poseedora de una de las mayores colecciones del mundo, ni a sus cultivos de microorganismos depositados y certificados, lo que dificulta realizar exportaciones de las vacunas veterinarias producidas por el Grupo a naciones interesadas.

Hernández manifestó que en condiciones de un comercio normal con Estados Unidos la empresa cubana pudiera ofertarle medicamentos como el Vidatox, productos naturales y suplementos dietéticos, en particular de la línea Vimang (derivados de la corteza del mango) y de la espirulina, microalga de alto valor proteico y nutricional.

De acuerdo con la directiva, los daños al Grupo Empresarial ascienden a más de 81 millones de dólares, y apuntó que como consecuencia del bloqueo no pueden utilizar la divisa estadounidense en las transacciones financieras, lo que implica perjuicios por variaciones cambiarias respecto a las monedas que el país se ve obligado a emplear y los gastos bancarios derivados.

En la década del 60 del pasado siglo surgió la Industria Cubana de Vacunas y Medicamentos Veterinarios, devenida hoy Grupo Empresarial Labiofam, con el objetivo de suplir el déficit de medicamentos, vacunas y medios de diagnósticos.

La entidad es líder en la producción de bioplaguicidas para el control de epidemias y enfermedades humanas, bioplaguicidas y biofertilizantes dirigidos a la agricultura, suplementos dietéticos de origen natural, medicamentos destinados a la salud humana, alimentos, cosmecéuticos y artículos de higiene y limpieza.