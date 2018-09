Defiende Díaz-Canel un orden mundial más justo para alcanzar la paz

Compartir :

La Habana, 24 sep (ACN) Para lograr un mundo en el que impere la paz y la solución pacífica de los conflictos, urge atender las causas raigales que los generan, afirmó hoy, en la ciudad de Nueva York, el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel en la Cumbre de la Paz, convocada por la Organización de Naciones Unidas.

No puede haber desarrollo sin paz y estabilidad, ni paz y estabilidad sin desarrollo. No puede haber paz y seguridad para pueblos con altos niveles de pobreza, con hambre crónica y malnutrición, insalubridad y escaso acceso al agua potable, analfabetismo, altos índices de mortalidad infantil, muertes por enfermedades prevenibles y baja esperanza de vida, enfatizó Díaz-Canel.

El Presidente cubano subrayó que los millones de excluidos por el orden injusto económico a nivel internacional, los desplazados, los hambrientos, los que huyen de las guerras y de la falta de oportunidades hacia los territorios de la abundancia levantada con el saqueo de los pueblos, son víctimas de una segregación silenciosa y silenciada.

En un llamado a la comunidad internacional a la acción, pidió actos más que palabras; cooperación, no intervención; solidaridad, no saqueo.

Expresó que Cuba se alegra y reconforta de que la Asamblea General de Naciones Unidas se reúna en una Cumbre por la Paz y que la cita lleve el nombre de Nelson Mandela.

Díaz-Canel pidió que este tributo evoque también al Mandela rebelde que se vio obligado a luchar contra la injusticia cuando le cerraron los caminos pacíficos, al preso político, al defensor de los derechos humanos y de su pueblo, y al político que cambió la historia.

Mucho queda aún por conquistar para hacer realidad sus sueños, sentenció, a la vez que manifestó que el único homenaje digno de su memoria es impulsar el desarrollo de las naciones en desventaja.

Cuba se honra de haber compartido la lucha, en la primera línea de combate, junto con sus hermanos de Angola y de Namibia, manifestó, y aseguró que no hubo mayor reconocimiento que el abrazo del Mandela libre al líder histórico Fidel Castro en territorio cubano.

Díaz-Canel significó que la colaboración de la mayor de las Antillas con los pueblos de África se ha mantenido por más de 50 años como una prioridad de la política exterior de la Revolución.

Recordó que el General de Ejército Raúl Castro Ruz calificó a Mandela de “un profeta de la unidad, la reconciliación y la paz” y que el Comandante en Jefe Fidel Castro lo definió ejemplo de “hombre absolutamente íntegro (…), inconmoviblemente firme, valiente, heroico, sereno, inteligente, capaz…”.

El mandatario cubano concluyó su intervención convocando a la comunidad internacional a trabajar por el futuro de paz que corresponde por derecho a los pueblos.

Honremos de verdad, plenamente, al inolvidable Mandela, a quien el líder histórico de la Revolución cubana calificara de "Un Apóstol de la Paz”, dijo.