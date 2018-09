Otorgamiento de subsidios en la mira de asamblea de gobierno en la capital

Compartir :





La Habana, 23 sep (ACN) Un asunto de alta sensibilidad como el otorgamiento de subsidios a personas de bajos ingresos, necesitadas de mejorar su vivienda, centró este sábado los debates de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Provincial del Poder Popular en La Habana.

Aunque hoy este órgano de gobierno en su tercera sesión ordinaria del XII período de mandato analizará el tema, sus delegados, junto a representantes de diversas instituciones y de los gobiernos municipales, profundizaron en aquellas deficiencias que impiden un mejor avance del referido programa y cómo solucionarlas.

A partir de visitas de control y fiscalización a varios territorios, donde dialogaron con la población, en especial con subsidiados, y con funcionarios, los integrantes de la comisión de Construcción y Vivienda acordaron realizar en octubre un estudio integral dirigido a hacer más efectiva el cumplimiento de la política trazada por el Estado, para su valoración por las instancias correspondientes.

En opinión de algunos de ellos sería provechoso revisarla desde la base, con el parecer de quienes a diario deben enfrentar la situación del crítico fondo habitacional de una provincia como La Habana, dado el alto deterioro de viejas edificaciones urgidas de mantenimiento.

Se dijo además, que los grupos municipales responsabilizados con el otorgamiento (y seguimiento) de subsidios no actúan por igual con la agilidad, seriedad y sensibilidad que se requiere, hay personas que hace años solicitaron esa ayuda y aun no se les ha dado respuesta, y otras desconocen los requisitos para recibirla y cómo es el procedimiento.

Marbelys Velázquez, subdirectora provincial de la Vivienda, recordó la decisión del país de realizar en el año dos convocatorias en cada territorio, en aras de valorar un mayor número de individuos que por sus escasos ingresos no pueden asumir la reparación de su inmueble, y podría asignárseles un monto monetario de acuerdo con la acción constructiva prevista.

Asimismo algunos delegados trasmitieron la preocupación de que no siempre en los llamados rastros o tiendas comercializadoras están todos los materiales de construcción que necesita el subsidiado, quien a veces se ve obligado a pagar una suma excesiva en transportación a cuentapropistas.

Se conoció de la positiva experiencia de territorios como Guanabacoa, donde con ese fin el gobierno ha contratado los servicios de entidades que disponen de camiones u otros medios.

También la mencionada comisión acordó realizar cuanto antes un estudio integral del programa de producción local de materiales de la construcción, con la asesoría de entidades del ramo y especialistas, en aras de evaluar bien las potencialidades y características de la capital, de sus municipios, en la mayoria de los cuales no existen canteras o yacimientos.

Este domingo, en el Centro de Convenciones de Cojímar, sesionará la Asamblea Provincial del Poder Popular, cuyos delegados e invitados, además de evaluar el comportamiento de los subsidios, conocerán el nivel de gestión del gobierno en el municipio de Guanabacoa en la solución de diversos problemas que afectan la calidad de vida de sus moradores

La agenda incluye asimismo el análisis de la respuesta o solución a los planteamientos de la población en toda la capital, surgidos fundamentamente de los despachos de los delegados con sus electores y de sus rendiciones de cuenta en la circunscripción.