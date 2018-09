Compartir :

Matanzas, 22 (ACN) El Proyecto de Constitución brinda una nueva oportunidad que debemos saber aprovechar, declaró a la ACN Arialys Hernández Nariño, profesora de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, centro situado en esta ciudad y donde ya se realiza el debate del documento.

Este borrador de la nueva Carta Magna es una posibilidad que no se puede quedar solo en el debate de hoy y la aprobación de mañana, sino en el cumplimiento del documento final, para construir nuestro socialismo, valoró la también directora de Ciencia e Innovación Tecnológica en la academia.

La experta manifestó su total acuerdo con lo plasmado en el Proyecto en los artículos 83 y 84, según los cuales la salud pública y la educación son derechos de todas las personas en Cuba, y el Estado garantiza el acceso gratuito a los mismos.

Aunque en la Constitución vigente y el nuevo proyecto de Carta Magna se reconoce el carácter gratuito de la educación, en mi opinión, ello no impide que pueda aprobarse alguna ley para obtener cierta retribución económica por modalidades como estudios de postgrado en el nivel superior, valoró Arialys.

Algunos servicios responden más a un interés personal que a un problema de salud, como algunos procedimientos de cirugía estética, según pienso por ese concepto el Estado podría recibir un aporte económico, el cual se revertiría en beneficios para el propio sector y la sociedad en general, señaló la profesora.

Creo que era muy necesario reformar nuestra Ley de Leyes, para atemperarla a las nuevas realidades, el acceso gratuito a la salud y la educación son conquistas ganadas por los cubanos y a las cuales no renunciaremos, pero en el interior de esos sectores hay otras dinámicas a tener en cuenta, expresó Hernández Nariño.