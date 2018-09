Distinguen capacidad organizativa de sindicado de civiles de la defensa

Compartir :

La Habana, 15 sep (ACN) El Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa (SNTCD) dispone de la capacidad organizativa y movilizadora para encauzar el aporte creativo de sus afiliados en el perfeccionamiento y consolidación de sus misiones, afirmó hoy en esta capital Ulises Guilarte de Nacimiento, Secretario General de la Central de Trabajadores (CTC).

La organización obrera ha incorporado nuevas tareas en virtud de la actualización del modelo económico-social del país, dijo el también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC), en el acto de clausura de la II Conferencia Nacional del SNTCD), efectuada este sábado en la Sala Universal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Mencionó entre ellas el incremento de la cantidad de sus integrantes, nuevas capacidades tecnológicas de su plantel industrial, diversificación de las producciones de la economía y los servicios y el aprovechamiento de alta calificación y experiencia de su fuerza de trabajo.

Sin embargo, llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer el trabajo político e ideológico en el enfrentamiento a las campañas de subversión, bajo un diseño y métodos cada día más sutiles y encubiertos, que tratan de desmontar los valores que ha cultivado en los trabajadores la obra de la Revolución.

Sobre estos temas y otros trató el informe quinquenal de José Antonio Alonso Monterrey, secretario general de la agrupación, quien subrayó la labor mancomunada en ese período de jefes, oficiales, del PCC, de la Unión de Jóvenes Comunistas y de la CTC, por lo cual "nos sentimos atendidos y reconocidos como aportadores”.

María Antonia Lazo Carbonell, de Camagüey, señaló al respecto que la unidad interna favorece el clima laboral en el cumplimiento de los planes y en lo que desempeña un rol importante el estímulo moral, con lo cual coincidió Fidel Bonifacio Ulacia Zamora, Matanzas, al destacar el liderazgo sindical y el ejemplo personal.

Silvia Danger, de Santiago de Cuba, ejemplificó con el sentido de pertenencia de su membresía y la sustancial contribución a la iniciativa de la CTC del aporte monetario para contribuir a los gastos de la defensa de la Patria, de forma voluntaria y en el monto y la fecha que se estime conveniente.

El General de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, miembro del Buró Político del CCPCC y ministro de las FAR, así como el Vicealmirante Julio Cesar Gandarilla Bermejo, integrante del Comité Central y titular del Ministerio del Interior, coincidieron en la excelencia de las deliberaciones del encuentro, de tres días de duración.

La Licencia en Educación Mabel Acea García salió electa secretaria general del SNTCD, la primera mujer que ocupa esa responsabilidad desde la creación de la organización el 19 de septiembre de 1971 y quien recibió un diploma de reconocimiento de manos del General de Brigada José Yánez Días, del MININT.

Un gesto similar tuvo con su antecesor, José Antonio Alonso Monterrey, el General de Brigada Jorge Luis Méndez, de las FAR, mientras que Ulises Guilarte de Nacimiento lo condecoró con la Distinción Emilio Bárcenas Pier (1926-1958) símbolo de la organización y mortalmente herido en el ataque del Ejército Rebelde al cuartel en las Minas de Ocujal.

También le otorgó, para su entrega al General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del CCPCC, un cuadro con una foto que contiene las imágenes de los Comandantes Ernesto Guevara y Camilo Cienfuegos, junto a la de un busto de José Martí, Héroe Nacional de Cuba, y la Orden Lázaro Peña de III Grado.