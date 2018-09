Concluyó Presidente cubano visita gubernamental a Pinar del Río (+Fotos)

Compartir :

Pinar del Río, 13 sep (ACN) Miguel Díaz- Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado de Ministros, concluyó su visita gubernamental de dos días a la provincia de Pinar del Río, en la cual estuvo acompañado por vicepresidentes del Consejo de Estado y de Ministros, ministros y presidentes de institutos, y recorrió importantes centros socioeconómicos.

Este estilo de trabajo implementado para tomarle el pulso a cada territorio, permite fortalecer la relación del gobierno central y de las provincias y, de igual modo, “entender las problemáticas existentes, que pueden ser objetivas o subjetivas”.

Durante las conclusiones de su estancia- en la que estuvo junto a las máximas autoridades de Vueltabajo- fueron analizadas diversidad de cuestiones determinantes en la calidad de vida de los pinareños, y el desarrollo económico.

El mandatario cubano llamó a priorizar la situación del abasto del agua, a partir de medidas organizativas e inclusiones en los presupuestos de 2019, fundamentalmente por la realidad en la ciudad cabecera y teniendo en cuenta los planteamientos recurrentes de la población.

Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, afirmó que Pinar del Río es la segunda provincia, después de Villa Clara, con más problemas de suministro del líquido, de las seis sin crédito extranjero.

El territorio dispone del recurso, pero su infraestructura se encuentra deteriorada; y en ese sentido, destacó la llegada de 28 equipos de bombeo y 31 pizarras eléctricas, aunque resta su montaje.

También existen proyecciones en el municipio de Viñales, así como en el poblado de Herradura, perteneciente a Consolación del Sur, entre otros.

Indicó que se labora en la conductora del Hospital Provincial Abel Santamaría, la cual beneficiará a otros centros asistenciales ubicados en sus cercanías.

Díaz- Canel señaló al respecto: “llegamos con una conductora hasta el hospital y todavía no hay agua”, aseveración ante la cual Rodríguez apuntó que se requiere trabajar en el interior de esa instalación.

Aparejado al deterioro de redes en el territorio, se suman las construcciones sin tener en cuenta el estado de la infraestructura hidráulica, de ahí la no llegada del recurso a su destino final por desvíos en la ruta.

Acerca de ese tema, Inés María Chapman, vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, enfatizó en la urgencia de eliminar las ilegalidades nuevas una vez detectadas, “porque luego se hace más difícil”, y resaltó el rol de los consejos populares y las organizaciones de masa en ese empeño.

Precisó que en el municipio de Sandino existe un programa diseñado hasta el 2030 por la Agricultura, Recursos Hidráulicos y diversos organismos, el cual aspira a potenciar la labor agrícola, mitigar los efectos de las inundaciones del río Cuyaguateje, disminuir las consecuencias de la salinización y que las personas permanezcan cultivando la tierra.

René Mesa Villafaña, titular de la Construcción, exhortó en Vueltabajo a no dar por culminadas las viviendas que no cuentan con servicios de agua, electricidad y sistemas de residuales, pues existe un quehacer integrado en el territorio, el cual da buenos frutos a finales del calendario; aunque resulta insuficiente el plan anual de construcciones debido al nivel de afectaciones, con más de 10 mil 900 familias pendientes luego del paso de ciclones.

Remarcó que en el caso del programa de viales, debe concluir el asfaltado de la autopista nacional y aún queda pendiente la vía hacia el proyecto polimetálico Castellanos, la cual demanda unas nueve mil 600 toneladas de asfalto.



SALUD Y EDUCACIÓN TAMBIÉN ESTUVIERON EN LA MIRA

Roberto Morales Ojeda, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, subrayó los resultados de la provincia que mantiene una tasa de mortalidad infantil de 2, 7 por cada mil nacidos vivos y una muerte materna.

Llamó a diseñar programas más eficientes de control de vectores teniendo en cuenta que el 53 por ciento de los focos en el municipio de Pinar del Río fueron encontrados en depósitos de agua.

Aseguró que el Abel Santamaría- uno de los hospitales más grandes de Cuba- constituye el principal problema de infraestructura en Vueltabajo y no posee una política de mantenimiento efectiva, sobre todo a partir de que este año lo realizado ha sido muy limitado.

José Ángel Portal, ministro de Salud Pública, añadió que la provincia exhibe atrasos en el programa de ejecución de inversiones del hospital Augusto César Sandino- en el municipio de Sandino- y en el pediátrico Pepe Portilla.

El Presidente cubano insistió en prestar atención al cese de servicios de ultrasonido y radiografías en el policlínico de la comunidad pesquera La Coloma, una de las insatisfacciones expuestas por el pueblo en intercambio franco, como parte de la visita gubernamental; y en las prestaciones del médico de la familia en el consultorio del asentamiento del kilómetro 21 de la carretera a La Coloma.

Ena Elsa Velázquez, titular de Educación, puntualizó que se han dado pasos en el territorio para la atención y estimulación a los maestros, en tanto aún se reporta éxodo en el sector, fundamentalmente en las municipalidades de Pinar del Río y Viñales.

Expuso que el 8, 59 por ciento de los centros está evaluado de Regular y Mal en materia de infraestructura constructiva, e instó a cambiar esas categorías con acciones concretas y a mantener a aquellos con una realidad favorable.

Pinar del Río es una provincia destacada y en los últimos dos años ha tenido reconocimientos, por lo cual está en condiciones para mejorar sus resultados, apuntó Velázquez.



ALIMENTACIÓN Y EXPORTACIONES

Iris Quiñones Rojas, ministra de la Industria Alimentaria, dijo en las conclusiones de la visita gubernamental que existen potencialidades para un mejor procesamiento de productos agrícolas, aunque es necesario un enfoque de apoyo de capacidades y suministros, principalmente en el caso de las minindustrias.

Agregó que el territorio dispone del personal humano y es imprescindible no desperdiciar los subproductos, de cara a mayores producciones y ofertas.

Alejandro Gil Fernández, titular de Economía y Planificación, detalló que antes el territorio exportaba 12 productos que ya no tienen presencia en el mercado extranjero, y hoy se estudian otros 20 renglones, pues las demandas de la economía “hay que satisfacerlas a partir de las exportaciones como única fuente genuina de ingresos”.

Se refirió a la sustitución de importaciones, el aprovechamiento de capacidades instaladas e identificación de potencialidades en la provincia en ese sentido.

No puede faltar la presencia física y estable de los productos en los mercados minoristas, para responder a la demanda, acotó.

Díaz- Canel Bermúdez completó dos jornadas de trabajo en Pinar del Río, tiempo en el que recorrió importantes sitios y exhortó a preservar lo logrado hasta hoy.