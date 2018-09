Presidente cubano chequeó desarrollo del transporte y otros temas del país

Compartir :

La Habana, 13 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, llamó a organizar y aprovechar mejor los recursos, al chequear el desarrollo del transporte en la nación, las acciones para enfrentar el cambio climático y preservar el patrimonio documental, entre otros temas relevantes de su agenda de trabajo.

Durante un intercambio realizado esta semana con el mandatario se informó que más de dos mil millones de personas fueron transportadas en el país al cierre del mes de julio, cifra de la cual el 66% fue asumido por las empresas estatales y el resto por porteadores privados, reportó la periodista Yaima Puig Meneses.

En el encuentro con directivos del Ministerio de Transporte se destacó que justamente uno de los principales retos del sector está en ofrecer servicios de transportación de pasajeros cada vez con mayor eficiencia, rentabilidad y calidad.

El ministro del ramo, Adel Yzquierdo Rodríguez, señaló que, además, se brinda especial atención al desarrollo del ferrocarril y el cabotaje.

Como parte de ello se prevén, entre otras acciones, la adquisición de locomotoras, coches para pasajeros, ferrobuses y vagones, y la modernización de la infraestructura ferroviaria, la reparación de embarcaciones y concluir la terminal multipropósito de Santiago de Cuba, que permitirá incrementar las operaciones en la zona oriental y dar respuesta al crecimiento económico previsto.

Enunció diferentes proyectos que se estudian e implementan para mejorar el desempeño y control de las actividades de pasaje y carga, con la consecuente automatización de sus procesos y sistemas como parte de la informatización de la sociedad.

Al respecto, el Presidente cubano comentó la necesidad de continuar buscando y poniendo en práctica soluciones inteligentes que permitan organizar y aprovechar mejor los recursos de los cuales disponemos en la actualidad.

Entre otras particularidades, se trabaja en el mejoramiento de las estaciones de pasajeros en las provincias de Holguín, Sancti Spíritus y La Habana, al tiempo que se sigue generalizando la venta automatizada de capacidades y el enfrentamiento a las manifestaciones de indisciplinas.

Acerca de la producción de guaguas Diana, Yzquierdo Rodríguez confirmó que el proyecto es mantener la producción y poder destinarlas en lo fundamental a la transportación intermunicipal; también se buscan soluciones para fabricar otras de mayores dimensiones que presten servicio urbano en las capitales provinciales.

Es importante mantener el programa de estos ómnibus, valoró Díaz-Canel Bermúdez, al tiempo que destacó el alto impacto que ha tenido en la población, contribuyendo a rescatar rutas que hace años estaban paralizadas en los municipios.

El Ministro de Transporte enfatizó además en las labores de mantenimiento y reparación que se llevan a cabo en la Autopista Nacional.

Conjuntamente con el Ministerio de la Construcción —dijo— se mantiene el trabajo en los viales de forma integral para aprovechar el equipamiento tecnológico que se está adquiriendo.

De igual forma, se analizó lo referido al estado actual de la aviación cubana, así como las medidas que se ponen en práctica para que las operaciones aeronáuticas se lleven a cabo con la debida puntualidad, seguridad y calidad.



TAREA VIDA: CONTINUIDAD EN EL TIEMPO

La sesión de trabajo incluyó también el seguimiento a las acciones que se implementan como parte de la Tarea Vida, sobre la cual la ministra de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya, insistió en que es un programa de continuidad en el tiempo que abarca todos los sectores.

Dada la importancia del cambio climático y sus efectos en nuestro país —dijo—, en el presente curso escolar se ha comenzado a introducir en los planes de estudio a todos los niveles de enseñanza, así como en la preparación de los docentes, la información actualizada que tanto estudiantes como profesores deben conocer sobre estos temas.

Explicó la Ministra que se ha iniciado una generalización de las soluciones de diseño e ingeniería que muestran resultados, como es el caso de la cayería norte con la construcción sobre pilotes, la definición de la densidad de viviendas por hectárea, la colocación de pasarelas, entre otras.

Más adelante, correspondió a la provincia de Artemisa informar sobre la implementación allí del Plan de Estado. Al presentar el tema, Orlando Díaz, jefe provincial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, refirió que el cronograma de trabajo elaborado a corto, mediano, largo y muy largo plazos está en total correspondencia con el Programa de Desarrollo y perspectivo hasta el 2030 del territorio.

Nueve de los 11 municipios artemiseños están vinculados con las zonas identificadas como priorizadas dada la elevada vulnerabilidad costera que las caracteriza.

En ellos se diseñan acciones para mejorar la disponibilidad y uso eficiente del agua, así como de las playas; lograr la sostenibilidad del Dique Sur, con más de 50 kilómetros de extensión, para evitar que las aguas salinas se mezclen con las aguas subterráneas; aplicar medidas de mejoramiento y conservación del suelo; plantación y reforestación de bosques; y evitar el crecimiento habitacional en zonas catalogadas de vulnerables.

Entre los desafíos de próximas etapas destacó la identificación de los ecosistemas costeros que requieran proyectos de investigación para determinar medidas de adaptación y mitigación, así como la necesidad de vincular a los diferentes actores sociales de las comunidades en los ecosistemas costeros en función de concientizar a todos sobre los impactos del cambio climático y su efecto en la economía, la sociedad y el medio ambiente.

En el dictamen presentado, la Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente recomendó tener en cuenta, además de las estadísticas de los impactos previstos, también la proyección real sobre qué hacer en lugares específicos como los acuíferos, los suelos, etc.

Asimismo, consideró que se debe hacer una evaluación más profunda del recurso agua y no solo ver su impacto en la agricultura, también en el consumo humano y en el ahorro.

Respecto a las labores desarrolladas en el Dique Sur, Díaz-Canel Bermúdez destacó que esta experiencia rebasa el ámbito provincial y puede ser de utilidad a nivel de país.

Específicamente sobre la Zona Especial de Desarrollo Mariel recordó que por su envergadura no solo debe ser atendida por la provincia sino por todos de conjunto.

A continuación, el viceministro primero de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, Fernando González Bermúdez, actualizó sobre cómo han organizado el trabajo desde que en abril de 2015 se aprobó el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático.

Ejemplificó que, como parte de las investigaciones realizadas por el organismo, ha sido posible identificar lugares donde se acelera el ascenso del nivel del mar; asentamientos poblacionales y fuentes de abasto de agua vulnerables por intrusión marina en los acuíferos costeros; y el 85 % de las playas arenosas estudiadas tienen indicios de erosión.

La Ministra del sector insistió en la necesidad de garantizar una mayor participación de todos los organismos y entidades en cada unas de las acciones diseñadas.

En tanto, el Presidente cubano reconoció el trabajo organizado y sistemático, que muestra una continuidad y evidencia resultados alentadores.



PRESERVAR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL

La agenda incluyó, además, una exposición de la directora general del Archivo Nacional, Martha Ferriol Marchena, sobre las principales acciones para la conservación del patrimonio documental previstas en los planes y presupuestos de los diferentes organismos y entidades para este año, así como un resumen de las conciliaciones hechas para el Plan del 2019.

Ello responde a la prioridad otorgada por el país a este tema, el cual inicialmente no fue asumido por todos los organismos con igual prioridad pero ya muestra un nivel importante de concientización a escala nacional.

La propia existencia de este programa para evitar el deterioro del patrimonio documental —reflexionó el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros— dignificó en gran medida el sistema de archivos en el país y su papel en el rescate de la memoria histórica.

