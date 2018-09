Diplomático cubano denuncia nueva manipulación mediática

Compartir :

La Habana, 12 sep (ACN) Carlos Fernández de Cossío, director de la Dirección de Estados Unidos del Minrex, calificó de mal intencionado y sin fundamento, un artículo publicado por NBC, en el que se acusa a Rusia como sospechoso de los supuestos incidentes contra diplomáticos en La Habana.

A través de su perfil en la red social Twitter, el diplomático cubano se pregunta por qué la cadena de noticias norteamericana se presta a un juego tan peligroso, con la insinuación de conspiraciones de terceros países en Cuba, sin evidencias o fundamento, citando fuentes sin nombres e inventando intrigas.

“En Cuba no se ataca a diplomático alguno, de ningún país y por ningún país”, apuntó Fernández de Cossío, quien recordó que investigaciones minuciosas de instituciones de la Isla y de agencias de Estados Unidos descartan el uso de armas de ningún tipo contra diplomáticos estadounidenses.

A pesar de la repercusión que ha tenido en las multinacionales mediáticas, el citado artículo no presenta evidencias de sus aseveraciones y el propio Departamento de Estado, en la figura de su portavoz Heather Nauert, señaló que la investigación aún está en marcha y no se ha culpado a nadie.

Desde que en 2016 comenzaron las investigaciones sobre los incidentes de salud reportados por diplomáticos norteamericanos en La Habana, expertos de varios países no han encontrado evidencias que corroboren sus causas e incluso, algunos ponen en duda su posible ocurrencia.

No obstante, la administración republicana ha optado por reducir su personal diplomático en la Isla e incrementar una escalada de acciones que deterioran las relaciones entre ambas naciones después de que en diciembre de 2014 acordaran emprender el camino de la normalización.