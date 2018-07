Santiago de Cuba y su fecha cumbre: el 26 de Julio

Compartir :



Santiago de Cuba, 1 jul (ACN) Santiago de Cuba aviva su acervo de historia, heroicidad y rebeldía en cada época y ante cada generación, mucho más en estos tiempos en que se apresta a rendir tributo a su fecha cumbre: el 26 de Julio, en el aniversario 65 del asalto al cuartel Moncada.

Sus hijos e hijas se vanaglorian de vivir en una ciudad donde siempre es 26, digna de la gesta de 1953, pero cuando el calendario marca el mes siete del año el aire de grandeza señorea y sus hombres y mujeres se consagran con más pasión al trabajo y a la renovación.

En momentos así se acentúa esa majestuosidad que la distingue y la honra como una de las siete primeras villas fundadas por Diego Velázquez, en 1515, que enamora a los visitantes y a quienes la habitan, por sus tipologías arquitectónicas, valores histórico-patrimoniales e idiosincrasia de su gente.

No se equivocan quienes la consideran un gran museo a cielo abierto, que la Patria ha dignificado con sus condecoraciones más altas: Título Honorífico de ciudad Héroe de la República de Cuba y la Orden Antonio Maceo.

Conserva su Castillo del Morro San Pedro de la Roca, Patrimonio de la Humanidad; su Ayuntamiento, uno de los primeros de América emplazado por Hernán Cortés, donde Fidel y los barbudos rebeldes anunciaron la libertad en 1959, e importantes museos como el Bacardí, primero fundado en Cuba.

Cual reliquia para perpetuar la epopeya está el Museo 26 de Julio, en el antiguo Cuartel Moncada, y su venerado cementerio Santa Ifigenia con los restos del Héroe Nacional José Martí, de veteranos de la guerra de independencia, mártires de la gesta de 1953, de la clandestinidad y de toda la etapa de lucha insurreccional e internacionalistas.

Y desde el 4 de diciembre de 2016 creció la dimensión de este altar de la Patria, al atesorar en un monolito las cenizas del eterno líder de la Revolución cubana Fidel Castro, para estar bien cerca de fundadores de la nación cubana como Martí y Carlos Manuel de Céspedes y también de Mariana Grajales.

“Donde no hay una piedra que no haya sido pedestal de un héroe”, su pueblo bebe cada día de la savia de Antonio Maceo, Guillemón Moncada y Frank País. Es que ya la historia escribió su nombre en el corazón de la tierra, cantarle es poco, lo que hace falta es quererla siempre y entregarle el sudor y la sangre cuando haga falta, como dijo el poeta.

Con sus puertas siempre abiertas a la guitarra y sus casas que nunca se cerraron para dar abrigo a los revolucionarios perseguidos, Santiago no es solo museos y gloriosa historia, vibra al compás de estos tiempos, al ritmo de la Revolución, construyendo, creando para enaltecerla.

El miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primer secretario en la provincia de Santiago de Cuba, Lázaro expósito Canto, convocó desde bien temprano del pasado año a trabajar duro, con dedicación y eficiencia, por la calidad de vida del pueblo para ganar la sede del 26.

Reclamó luchar para hacer las cosas bien, desde lo individual, la familia y los colectivos laborales, con la responsabilidad de aumentar lo realizado pues, aunque la celebración del 26 de Julio corresponda a la localidad en 2018 por la historia, había que conquistarla con mayor esfuerzo.

Y este pueblo le ha respondido, ha sido fiel a su pedido, ha crecido y multiplicado sus energías y motivaciones; como aseveró en reciente visita de trabajo al territorio el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Santiago de Cuba es una digna sede del 26, se lo ha ganado por trabajo y resultados.