Firman Memorando de Entendimiento comercial Cuba y Nigeria (+Fotos)

La Habana, 28 jun (ACN) En aras de potenciar el intercambio comercial entre Cuba y Nigeria representantes de sus Cámaras de Comercio rubricaron hoy un Memorando de Entendimiento, en un Foro de Negocios que tuvo por sede el Hotel Nacional, en esta capital.

Por la parte nigeriana estuvo al frente de la delegación el Príncipe Adebotukam Adeyinka Kayode, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Abuja, quien se encuentra de visita oficial en la isla.

Omar Fernández Jiménez, secretario general de la Cámara de Comercio de Cuba, fue el encargado de representar a la mayor de las Antillas en el encuentro.

El Memorando firmado pretende explorar las potencialidades del mercado cubano, crear las bases entre ambas cámaras y abrir el campo a la cooperación en nuevas áreas como los sectores farmacéutico, biotecnológico e industrial; en la agricultura, la ganadería y el turismo.

Fernández Jiménez comentó que no obstante los históricos lazos entre ambas naciones, las relaciones comerciales son muy escazas; y no solo con este país, sino con toda África, pues solo el 10% del intercambio global de la isla se realiza con ese continente, lo cual está muy por debajo de las posibilidades reales.

Ratificó que es momento de tener en cuenta las fortalezas de ambos países para establecer y fortalecer sus relaciones, y exhortó al intercambio de información en aras del incremento de sus vínculos comerciales y ampliar los campos de acción.

Como representante de la comunidad empresarial cubana comentó la importancia que tiene hoy en Cuba la inversión extranjera, y por ello extendió la invitación para que participen en la Feria Internacional de La Habana (FIAV), a realizarse del 29 de octubre al 2 de noviembre del presente año.

Adeyinka Kayode aseguró que este encuentro bilateral debía haber ocurrido hace más de 50 años, pero ahora trabajarán muy fuerte con vistas a que ambas cámaras laboren de conjunto, de modo tal que las economías de Cuba y Nigeria anden de la mano en beneficio del pueblo.

Aseveró que abrirán su mercado a la mayor de Las Antillas porque consideran a los cubanos como parte de su pueblo.

El Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Abuja comentó que pretenden potenciar el intercambio en el área de la salud y el sector farmacéutico, la agricultura y en particular la producción de azúcar, la ganadería y el turismo (con la apertura de nuevos campos de golf), e hizo particular énfasis en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

Ratificó que este nexo comercial se extenderá a las 75 cámaras de su país y que abogará por un mayor vínculo con el resto de los países de la región africana.

Invitó a los grupos empresariales cubanos y a los representantes de la Cámara de Comercio a participar en la próxima Feria Internacional de Abuja, a celebrarse en este 2018.