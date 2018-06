Gente de Zona y Laura Pausini seducen a Cuba en concierto único

Compartir :

La Habana, 27 jun (ACN) La popular agrupación Gente de Zona estremeció la noche de este martes al público cubano, en un concierto único que tuvo como invitada de lujo a la afamada cantante italiana Laura Pausini, quien sedujo al auditorio con su voz y carisma.

Me voy a Italia con el corazón lleno de colores de mi bandera, y de su bandera, dijo la reconocida interprete al subir por primera vez a un escenario nacional, en el cual expresó el agradecimiento por cumplir el sueño de estar en Cuba y ver los rostros de quienes la siguen desde esta Isla.

La multipremiada cantante europea, reclamada por miles de espectadores que colmaron los terrenos de la Ciudad Deportiva bajo una persistente lluvia, salió a escena con el legendario tema La soledad, demostrando las potentes cualidades vocales que la han posicionado, durante más de dos décadas, en las preferencias musicales a nivel internacional.

También entonó la popular Se fue y Nadie ha dicho, sencillo grabado recientemente en colaboración con Alexander Delgado y Randy Malcom (Gente de Zona), como parte de su nueva producción discográfica Hazte sentir, que promocionará mundialmente a partir de julio próximo.

Eufórica por su presencia en La Habana, Pausini y los artistas anfitriones se mostraron a su vez complacidos por la asistencia al concierto del Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien disfrutó de la velada junto a su esposa.

Antes de expresar las ansias de regresar a la Isla, Pausini compartió anécdotas que la enlazaron desde el inicio de su carrera musical con el público cubano, y para despedirse “puso a prueba” a los asistentes, al pedirles que corearan junto a ella la letra de Amores extraños.

En las más de dos horas de duración del espectáculo, Gente de Zona no sólo estuvo acompañado por la estrella italiana, sino también por invitados especiales como la cubana Diana Fuentes, con quien interpretó el éxito La vida me cambió.

La agrupación, además, compartió escenario con el dúo boricua Xion y Lennox, quienes se presentaron por vez primera en Cuba para complacer al público con el popular Súbeme la radio y otros temas de su autoría.

Durante la velada, Gente de Zona intercaló las canciones que los lanzaron a la fama dentro y fuera de la Isla, con sus más recientes producciones, entre ellas Te duele, estrenada en las plataformas digitales junto con su videoclip a inicios de este mes.