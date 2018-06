Reitera Machado Ventura plena confianza en la juventud cubana (+Fotos)

Compartir :

La Habana, 20 jun (ACN) José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, reiteró hoy la confianza de la Revolución en sus “pinos nuevos”, como garantes de la continuidad de la obra y fuerza motriz para el desarrollo del país en todos los ámbitos.

Ante el Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), reunido en el Centro de Convenciones de Cojímar, en esta capital, Machado Ventura significó que hay en la juventud fortaleza ideológica y conciencia de su responsabilidad histórica y de la magnitud y trascendencia de esa misión de preservar y continuar la Revolución.

El dirigente destacó que la juventud tiene el ímpetu, la capacidad, la energía, el espíritu renovador y la pasión, el futuro le pertenece y, como ninguna otra fuerza, está en condiciones de interpretar, asumir, apoyar y liderar las transformaciones que vive la nación.



Precisamente en este VII Pleno del Comité Nacional se habló de la participación del estudiantado y los jóvenes en el perfeccionamiento del sistema educacional, así como también del impacto de este proceso en la vida y quehacer de la UJC, las organizaciones juveniles y el vasto universo juvenil que abarca ese sector.

Las transformaciones que llevan adelante los ministerios de Educación y Educación Superior apuntan al logro de ese objetivo supremo de formación integral de las nuevas generaciones, lo cual es mucho más que dotarlas de una sólida preparación académica, pues a los conocimientos han de sumarse valores, convicciones, principios y sentimientos.

Se trata de construir una escuela más participativa, atractiva, en alianza estrecha con la familia, abierta a la comunidad; no es solo contar con mejores programas de estudios, cuanto se haga ha de tener calidad y para lograrlo nuestras organizaciones han de funcionar bien, consolidar su labor, expresó Susely Morfa, miembro del Comité Central y primera secretaria de la UJC.

Al respecto, Machado Ventura consideró que son evidentes la integración, permanente comunicación y una real “sintonía” entre los organismos formadores y el estudiantado, los jóvenes y sus organizaciones y movimientos, con absoluta receptividad de los primeros y el apoyo, incondicionalidad, compromiso y confianza de los “pinos nuevos”.

En cualquier escenario e instancia de discusión y toma de decisiones participan los jóvenes: en el Parlamento, el Consejo de Estado, ahora mismo en la comisión para la reforma constitucional, un proceso que, cuando esté elaborado el anteproyecto de la nueva Carta Magna, también precisará del concurso de la juventud y el estudiantado para explicar, esclarecer cualquier duda, destacó.

Esto solo puede lograrlo un sistema como el nuestro, pero ese respaldo y compromiso, hijos de la confianza y un protagonismo auténtico, hay que cultivarlos, de ahí este perfeccionamiento, cuyo propósito es preparar a las generaciones jóvenes para enfrentar y vencer los colosales desafíos del presente y el futuro, y que a la vez les ofrece, como nunca, posibilidades de participación, reflexionó.

Hay que escuchar a los jóvenes y, también, hay que hablarles, darles toda la información, los argumentos, para que no puedan ser manipulados, confundidos, engañados ni utilizados por quienes sueñan con destruir la Revolución y devolver a Cuba al pasado, recalcó el Segundo Secretario del Comité Central del Partido.

Las revoluciones las hacen los jóvenes, la nuestra también es obra de los jóvenes y les toca defenderla, avanzar a pesar de los innumerables obstáculos, construir ese Socialismo próspero que queremos, pero sin perder de vista que prosperidad no es solo bienestar material, sino también dignidad, respeto, civismo, honor, el saber que uno cuenta, que es parte de algo hermoso, añadió.

Olga Lidia Tapia Iglesias, miembro del Secretariado del Comité Central, consideró la reunión de hoy resumen de cuanto se ha estado haciendo y discutiendo sobre un perfeccionamiento que abarca todos los tipos y niveles de enseñanza y cuyo éxito precisa del concurso de todos.

Los minutos finales del VII Pleno del Comité Nacional de la UJC fueron dedicados al análisis del cumplimiento de los acuerdos del X Congreso de la organización política juvenil, esfuerzo permanente que José Ramón Machado Ventura reconoció, sobre todo por los frutos apreciables, por ejemplo, en lo que atañe al protagonismo de los jóvenes en la vida económica, política y social del país.

La juventud no está perdida y cada vez son menos los que se aventuran a decir algo semejante; nuestra juventud está y podemos encontrarla en cada lugar donde se decide hoy el porvenir de este país, insistió el Segundo Secretario del Partido, y felicitó a la UJC, pues aunque queda mucho por hacer, se ha avanzado en términos de funcionamiento y quehacer.