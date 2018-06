Padre no es cualquiera

Compartir :

Cuentan que el origen de la celebración del Día de los Padres se remonta al lejano nueve de junio de 1909 en Estados Unidos, ante la firmeza de una mujer, nombrada Sonora Smart Dott, de instituir una fecha en la cual tuviera cabida todo el agradecimiento por los desvelos de su progenitor.

Henry Jakson Smart, veterano de la guerra civil, se convirtió en viudo cuando su esposa y madre de Sonora murió en el parto de su sexto hijo.

La familia residía en una granja rural en el estado de Washington , donde Henry Jakson se hizo cargo de la educación de seis niños , y ya adulta, Sonora Smart descubrió que su padre había sido todo un ejemplo a seguir.

Ella admiraba a aquel hombre íntegro, cariñoso y desinteresado, quien realizó todo tipo de sacrificios para sacar adelante a su familia, y como había nacido en junio, seleccionó el 19 de ese mes como fecha de reconocimiento a los padres, en honor al suyo.

Y en ese mismo día de 1910 en Spokane, en Washington , se celebró por primera vez el día del padre en el mundo.

Su idea resultó aclamada por muchas personas en diversos condados y ciudades, pero oficialmente no fue hasta 1966 su reconocimiento, cuando en la Casa Blanca se firmó una proclamación declarando el tercer domingo de junio “Día Del Padre” en los Estados Unidos, según páginas digitales.

En la mayoría de los países latinoamericanos se celebra el tercer domingo de junio, pero en Guatemala y en El Salvador se eligió el 17 de ese mes para agasajar a los padres.

Dicha fecha se relaciona en Bolivia, Honduras, Portugal o España con la festividad de San José, padre de Jesús, que se festeja el 19 de marzo.

Desde el surgimiento de la efeméride, el desvelo de Henry Jakson por sus seis hijos, ya de hecho desmiente esa frase tan dicha en nuestros días, a veces de forma jocosa, que madre es una, padre es cualquiera.

Cabeza de la familia, los buenos padres siempre están presentes para aplaudir los últimos logros del hijo, en el estudio o en el trabajo, enseñar a diferenciar el mal del bien, poner límites a los deseos, hasta convertirse en el mejor consejo, amigo y confidente.





En reciprocidad sus descendientes, en este día, de pequeños le obsequian con el amor más puro e ingenuo, su primer dibujo, su nota sobresaliente y cuando llegan a ser adultos, no importa que no haya para regalos ostentosos, porque siempre estará esa íntima cena familiar, pródiga en golosinas y en amor.

Cala tan hondo el cariño de un padre, que ilustres escritores han reflejado sus sentimientos en bonitas frases. Dijo Jean Jacques Rousseau que un buen padre vale por 100 maestros, en cambio Víctor Hugo afirmó que el sueño del héroe, es ser grande en todas partes y pequeño al lado de su padre.

Mark Twain confesó que cuando tenía 14 años, su padre era un ignorante insoportable; pero cuando cumplió los 21, le parecía increíble lo mucho que había aprendido en siete años.

Los hijos abandonan la infancia, pero los padres nunca echan a un lado la paternidad y es que como razonara Gabriel García Márquez, “Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre”.