Denunció ministro venezolano agresiones sistemáticas a su país

La Habana, 14 feb (ACN) El ministro venezolano para la Educación Universitaria, la Ciencia y la Tecnología, Hugbel Roa, denunció hoy en esta capital las sistemáticas agresiones de Estados Unidos y sus lacayos contra la nación bolivariana, que han llegado recientemente a la amenaza militar.

En declaraciones a la prensa dentro del marco del congreso internacional Universidad 2018, Roa mencionó las embestidas del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro; de congresistas estadounidenses y del secretario de Estado Rex Tillerson.

Se ha montado todo un escenario para una incursión militar contra Venezuela, advirtió el ministro venezolano, quien aseguró que ya no es una simple amenaza, pues hay evidencias y se ven señales desde países vecinos, como Colombia, donde Estados Unidos tiene bases militares y tropas.

Roa dijo haber venido a Cuba para, en el contexto de Universidad 2018, conversar con académicos del mundo sobre la posición hostil de EE.UU. respecto a Venezuela, y que se debata por qué no los dejan ser libres, decidir su destino y ejercer su independencia.

El titular venezolano destacó que Cuba ha estado siempre al lado de su nación, como hermano inseparable, juntos, trabajando en superar la guerra que se les hace en todos los frentes.

Recordó el coraje y la dignidad de los cubanos para sortear el periodo especial, ese momento tan complejo de la historia nacional, y cómo se han inspirado en ese sacrificio para defenderse de las agresiones que sufren a diario.

El académico venezolano aseguró que se vienen agresiones peores contra su nación, porque, dijo "el imperio no se detiene y vienen con todo y sus frustraciones ante el avance de la Revolución y la cercanía de las elecciones presidenciales" en el país suramericano.

Afrontamos un esquema de guerra -económica, mediática, cultural- sin dejar de atender un elemento tan importante como es el fortalecimiento de la educación universitaria, resaltó el ministro.

Agregó que con la ayuda de países como Cuba, impulsan una educación universitaria liberadora, y no para estar al servicio de trasnacionales o el capital.

Hoy tenemos grandes retos en Venezuela, sobre todo enfrentar una guerra que no es convencional, en la que no respetan ni el abastecimiento de alimentos, o medicamentos a la nación, y se busca asfixiar por todas partes a la Revolución, subrayó.

El intento de colocarnos de rodillas, de asfixiar al pueblo y humillarnos, además de subestimar al presidente Nicolás Maduro, quien no se ha rendido, ha sido una constante, pero no lograrán sus objetivos, porque Venezuela seguirá luchando, concluyó.